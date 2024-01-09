Заступниця голови фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина розповіла, що зміниться.

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Нардепи вирішили боротися з академічною недоброчесністю в освіті

Нардеп уточнила, що законопроєкт запроваджує в академічну та освітню сфери позитивні європейські практики подолання різних проявів академічної недоброчесності.

Ми вибудовуємо систему цінностей академічної доброчесності протягом життя та підвищуємо якість освіти і наукових досліджень,

– повідомила Гришина.

Така ініціатива пропонує визначити цінності, основні принципи і правила академічної доброчесності, механізми її формування та забезпечення, види порушень академічної доброчесності та відповідальність за такі порушення, зауважила нардеп.

У документі, зокрема, пропонують перелік порушень академічної доброчесності та конкретизують процедуру їх встановлення.

Це надасть закладам освіти та науковим установам чіткий дороговказ стосовно мінімальних вимог для формування простору академічної доброчесності, а також інструменти для реагування на порушення у цій сфері,

– уточнила Гришина.

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