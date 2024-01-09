Заступниця голови фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина розповіла, що зміниться.
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Нардепи вирішили боротися з академічною недоброчесністю в освіті
Нардеп уточнила, що законопроєкт запроваджує в академічну та освітню сфери позитивні європейські практики подолання різних проявів академічної недоброчесності.
Ми вибудовуємо систему цінностей академічної доброчесності протягом життя та підвищуємо якість освіти і наукових досліджень,
– повідомила Гришина.
Така ініціатива пропонує визначити цінності, основні принципи і правила академічної доброчесності, механізми її формування та забезпечення, види порушень академічної доброчесності та відповідальність за такі порушення, зауважила нардеп.
У документі, зокрема, пропонують перелік порушень академічної доброчесності та конкретизують процедуру їх встановлення.
Це надасть закладам освіти та науковим установам чіткий дороговказ стосовно мінімальних вимог для формування простору академічної доброчесності, а також інструменти для реагування на порушення у цій сфері,
– уточнила Гришина.
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Лісовий раніше заявляв про формування нової ідеї доброчесності
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий близько пів року тому заявив про нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Нагадаємо, що тоді його звинуватили у плагіаті. Очільник МОН подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
- Згодом повідомив, що відмовився від наукового ступеня.
- Також міністр заявив, що в Україні формулюватимуть нову ідею доброчесності.