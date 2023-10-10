Скандальный ректор пошел в ВСУ: Авиационный университет получил нового руководителя
Источник:НАУ Украины
Скандальный ректор Национального авиационного университета, эксрегионал Максим Луцкий таки присоединился к рядам ВСУ. Он уже приступил к службе в рядах нашей армии.
Временно исполняющим обязанности ректора назначили Алексея Шкуратова. Он в свое время был заместителем предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.
Смотрите также Скандальный ректор НАУ Луцкий хочет служить в ВСУ: какая может быть настоящая причина
Национальный авиационный университет будет временно возглавлять Алексей Шкуратов
В вузе отмечают, что согласно указу Президента Украины ректор НАУ Максим Луцкий будет теперь служить в ВСУ. Он уже приступил к прохождению военной службы. На время службы Луцкого в армии временно исполняющим обязанности ректора был назначен Алексей Шкуратов.
Как отмечают в ЗВО, Алексей Шкуратов – доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и инновационному развитию Национального авиационного университета.
Что известно об Алексее Шкуратове
Алексей Шкуратов родился 31 декабря 1985 в Запорожской области.
До назначения в НАУ был заместителем министра образования и науки Сергея Шкарлета по европейской интеграции.
После назначения министром образования Оксена Лесного Шкуратов утратил должность.
Также работал проректором по научной работе и инновационному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Читайте МОН реорганизует авиационный университет: ключевые изменения и претензии к руководителям
МОН заявило о реорганизации Авиационного университета
- Минобразования недавно заявило о намерении реорганизовать Национальный авиационный университет.
- ЗВО хотят разделить на два вуза: Киевский авиационный институт и Государственную летную академию (город Кропивницкий). Они должны стать ключевыми центрами, в которых будут развиваться авиационные отрасли нашего государства.
- В ЗВО планируют готовить пилотов, разрабатывать новые беспилотники.
- В министерстве при этом заявляли, что вуз и его руководство демонстрировали низкую эффективность. В частности, во время полномасштабной войны ни один БПЛА там не был разработан.
- Выш выразил намерение передать Летную академию НАУ в сферу управления Минобороны Украины как обособленного структурного подразделения Харьковского национального университета Воздушных сил.
- Как отмечает УП, на руководство вуза поступали нередкие жалобы, оно попадало в разные скандалы, в частности, связанные с отчуждением земель НАУ для строительства многоэтажек.
- Отметим также, что Максим Луцкий был членом Партии регионов. В 2019 году он баллотировался в парламент от на сегодняшний день запрещенной "ОПЗЖ".
- Председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по регуляторной политике Юлия Балюк ранее сообщала: если Луцкий пойдет служить в ВСУ, согласно законодательству, он сохранит свое рабочее место на время службы. Но в НАУ, согласно уставу, все же должны назначить выборы нового руководителя.
- Также через службу в ВСУ суд может приостановить любые разбирательства и дела против человека, в том числе уголовные, уточнила адвокат.