Не Алеша и не Алексей: как правильно назвать парня с этим именем на украинском языке
- Имя Алеша имеет греческое происхождение и означает защитник, а на украинском его полная форма – Олексій.
- Форма Алеша является русским вариантом, который не является родным для украинского языка, тогда как украинские формы включают Олексийко, Лесьо, Лесик и другие.
Заимствованные из других языков имена всегда приобретают свою форму в украинском языке – это меняет и звучание, и короткие, ласкательные варианты имени.
Какое полное имя на украинском у Алеши и происхождение имени, рассказываем, опираясь на объяснения Википедии.
Какое происхождение имени Алеша?
Имя Алеша имеет интересную историю и несколько форм, которые стоит знать, чтобы правильно употреблять на украинском.
Мужское имя имеет греческое происхождение Ἀλέξιος и означает – защитник.
А "Алеша" – это уменьшительно-ласкательная форма русского имени Алексей. Этот русский вариант ласкового обращения, который вошел в обиход через литературу, кино и советскую культуру.
Впрочем, как и многие слова, происходящие из греческого языка, в украинском языке имя приобрело свое звучание.
В украинской традиции основная форма – Олексий, поэтому и ласкательные или уменьшительные варианты звучат по-другому – Олексийко, Олексийчик. В народной речи часто использовали ласковые варианты: Лесьо, Лесик, которые звучат естественно и соответствуют украинским словообразовательным моделям.
И даже образовалось несколько отдельных имен:
- Олесь или Лесь (вспомните писателя Олеся Гончара):
- Олекса (Олекса Довбуш);
- Олелько,
- Олешко.
Эти, уже отдельные, имена можно считать и ласкательными формами.
Форма Алеша не является исконной для украинского языка, она калькирована с русского, как и Леха или Леша. Поэтому их лучше избегать, потому что лехой украинцы называют животное – самку свиньи.
Можно услышать и варианты – Алик и Алекс, но они образованы от русской основы имени. Хотя такие варианты могут происходить и от имени – Александр.
Отчество звучит как: Олексійович и Олексіївна.
Есть и версии фамилий – Олексієнко, Олексійченко, Олексіюк, Олексійчук, Олексюк, Олексин, Олексишин.
Какие еще формы существуют в других языках?
Украинское законодательство не мешает родителям записать в документы имя ребенка в той форме которую они желают, особенно если браки межнациональные.
Греческая форма имени, в большинстве языков, пишется через букву "А":
- Алексис (во французском языке),
- Алессио (в итальянском языке),
- Алехо (в испанском языке),
- Алейжу (в португальском языке),
- Алеш (в каталанском языке),
- Алексие (в румынском, сербском и хорватском языках),
- Элек (в венгерском языке),
- Алексейс (в латышском языке),
- Алексюс (в литовском языке).
Если вы встретили кого-то с таким именем, знайте, оно соответствует нашему Олексию.