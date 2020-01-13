Американский школьник обнаружил новую планету на третий день стажировки в NASA

В космическом агентстве США объявили об открытии новой планеты, которая вращается вокруг двух звезд. Сделал это открытие 17-летний подросток Вулф Цукиер.

Новость сообщили на официальном сайте NASA.

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Школьник пришел на стажировку в компанию и изучал данные о системе из двух звезд. Цукиер заметил странную тень, которая оказалась планетой.

Ученик обнаружил ее на третий день своей стажировки в NASA. Она проходила по проекту TESS Planet Huners, который позволяет волонтерам помогать ученым в открытии новых планет.

Just three days into his internship with NASA, 17-year-old Wolf Cukier has discovered a planet 6.9 times larger than Earth. pic.twitter.com/YcLU1dkHpG — UberFacts (@UberFacts) 11 січня 2020 р.

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