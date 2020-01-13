Американский школьник обнаружил новую планету на третий день стажировки в NASA
В космическом агентстве США объявили об открытии новой планеты, которая вращается вокруг двух звезд. Сделал это открытие 17-летний подросток Вулф Цукиер.
Новость сообщили на официальном сайте NASA.
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Школьник пришел на стажировку в компанию и изучал данные о системе из двух звезд. Цукиер заметил странную тень, которая оказалась планетой.
Ученик обнаружил ее на третий день своей стажировки в NASA. Она проходила по проекту TESS Planet Huners, который позволяет волонтерам помогать ученым в открытии новых планет.
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Что известно о NASA
- космическое агентство правительства США;
- основано в 1958 году;
- штаб-квартира расположена в Вашингтоне;
- самая известная миссия – полет на Луну в 1969 году.