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Американский школьник обнаружил новую планету на третий день стажировки в NASA

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NASA была основана Дуайтом Эйзенхауэром – 34 президентом США / Avionews

В космическом агентстве США объявили об открытии новой планеты, которая вращается вокруг двух звезд. Сделал это открытие 17-летний подросток Вулф Цукиер.

Новость сообщили на официальном сайте NASA.

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Школьник пришел на стажировку в компанию и изучал данные о системе из двух звезд. Цукиер заметил странную тень, которая оказалась планетой.

Ученик обнаружил ее на третий день своей стажировки в NASA. Она проходила по проекту TESS Planet Huners, который позволяет волонтерам помогать ученым в открытии новых планет.

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Что известно о NASA

  • космическое агентство правительства США;
  • основано в 1958 году;
  • штаб-квартира расположена в Вашингтоне;
  • самая известная миссия – полет на Луну в 1969 году.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Новости США Образование за рубежом Школа NASA
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