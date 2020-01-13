Американський школяр виявив нову планету на третій день стажування в NASA

У космічному агентстві США оголосили про відкриття нової планети, яка обертається навколо двох зірок. Зробив це відкриття 17-річний підліток Вулф Цукіер.

Про новину повідомили на офіційному сайті NASA.

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Школяр прийшов на стажування до компанії та вивчав дані про систему з двох зірок. Цукіер помітив дивну тінь, яка виявилась планетою.

Учень виявив її на третій день свого стажування в NASA. Воно відбувалося за проєктом TESS Planet Huners, який дозволяє волонтерам допомагати вченим у відкритті нових планет.

Just three days into his internship with NASA, 17-year-old Wolf Cukier has discovered a planet 6.9 times larger than Earth. pic.twitter.com/YcLU1dkHpG — UberFacts (@UberFacts) 11 січня 2020 р.

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