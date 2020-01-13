Американський школяр виявив нову планету на третій день стажування в NASA
У космічному агентстві США оголосили про відкриття нової планети, яка обертається навколо двох зірок. Зробив це відкриття 17-річний підліток Вулф Цукіер.
Про новину повідомили на офіційному сайті NASA.
До слова: NASA відправило Boeing Starliner до МКС, однак він не долетів
Школяр прийшов на стажування до компанії та вивчав дані про систему з двох зірок. Цукіер помітив дивну тінь, яка виявилась планетою.
Учень виявив її на третій день свого стажування в NASA. Воно відбувалося за проєктом TESS Planet Huners, який дозволяє волонтерам допомагати вченим у відкритті нових планет.
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Що відомо про NASA
- космічне агентство уряду США;
- засноване в 1958 році;
- штаб-квартира розташована у Вашингтоні;
- найвідоміша місія – політ на Місяць в 1969 році.