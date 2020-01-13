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Американський школяр виявив нову планету на третій день стажування в NASA

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NASA була заснована Дуайтом Ейзенгауером – 34 президентом США / Avionews

У космічному агентстві США оголосили про відкриття нової планети, яка обертається навколо двох зірок. Зробив це відкриття 17-річний підліток Вулф Цукіер.

Про новину повідомили на офіційному сайті NASA.

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Школяр прийшов на стажування до компанії та вивчав дані про систему з двох зірок. Цукіер помітив дивну тінь, яка виявилась планетою.

Учень виявив її на третій день свого стажування в NASA. Воно відбувалося за проєктом TESS Planet Huners, який дозволяє волонтерам допомагати вченим у відкритті нових планет.

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Що відомо про NASA

  • космічне агентство уряду США;
  • засноване в 1958 році;
  • штаб-квартира розташована у Вашингтоні;
  • найвідоміша місія – політ на Місяць в 1969 році.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Новини США Освіта за кордоном NASA Школа
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