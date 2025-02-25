Анастасия Коновалова – новая заместитель министра образования по вопросам дошкольного образования

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил об изменениях в свой команде. В частности, представил общественности свою новую заместительницу.

Это – Анастасия Коновалова. Она будет отвечать за дошкольное образование, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра в фейсбуке.

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Что известно об Анастасии Коноваловой

Глава МОН отметил, что Анастасия Коновалова – специалист с многолетним опытом в сфере дошкольного образования. Отныне она официально начинает работу в Министерстве образования и науки Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В ее портфеле – запуск национальных пилотных проектов по расширению доступа к дошкольному образованию и запуск программ по поддержке детей и работников дошкольного образования в прифронтовых регионах,

– сообщил Лисовой.

Среди стратегических фокусов работы Анастасии Коноваловой в команде МОН – повышение качества и доступности дошкольного образования. А именно:

разработка сценария и политики по улучшению условий труда работников дошкольного образования;

поддержка имплементации ЗУ "О дошкольном образовании";

обеспечение эффективной и доступной системы услуг инклюзивного обучения.

Приветствую в команде и спасибо за готовность присоединиться к внедрению изменений в дошкольном образовании,

– написал министр.

В МОН добавили, что новая заместитель министра Лисового начинала свой путь как учительница английского языка в детском саду и начальной школе. Работала как в Украине, так и за рубежом, в частности в международных организациях. Участвовала в реализации масштабных образовательных инициатив совместно с МОН.



Заметим, что в феврале этого года министра образования и науки Украины Оксена Лисового вызвали в Верховную Раду. Народные депутаты хотели, в частности, пообщаться с чиновником по внедрению Закона "О дошкольном образовании", который вступил в силу с начала 2025 года.