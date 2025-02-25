Анастасия Коновалова – новая заместитель министра образования по вопросам дошкольного образования
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил об изменениях в свой команде. В частности, представил общественности свою новую заместительницу.
Это – Анастасия Коновалова. Она будет отвечать за дошкольное образование, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра в фейсбуке.
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Что известно об Анастасии Коноваловой
Глава МОН отметил, что Анастасия Коновалова – специалист с многолетним опытом в сфере дошкольного образования. Отныне она официально начинает работу в Министерстве образования и науки Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
В ее портфеле – запуск национальных пилотных проектов по расширению доступа к дошкольному образованию и запуск программ по поддержке детей и работников дошкольного образования в прифронтовых регионах,
– сообщил Лисовой.
Среди стратегических фокусов работы Анастасии Коноваловой в команде МОН – повышение качества и доступности дошкольного образования. А именно:
- разработка сценария и политики по улучшению условий труда работников дошкольного образования;
- поддержка имплементации ЗУ "О дошкольном образовании";
- обеспечение эффективной и доступной системы услуг инклюзивного обучения.
Приветствую в команде и спасибо за готовность присоединиться к внедрению изменений в дошкольном образовании,
– написал министр.
В МОН добавили, что новая заместитель министра Лисового начинала свой путь как учительница английского языка в детском саду и начальной школе. Работала как в Украине, так и за рубежом, в частности в международных организациях. Участвовала в реализации масштабных образовательных инициатив совместно с МОН.
Заметим, что в феврале этого года министра образования и науки Украины Оксена Лисового вызвали в Верховную Раду. Народные депутаты хотели, в частности, пообщаться с чиновником по внедрению Закона "О дошкольном образовании", который вступил в силу с начала 2025 года.
- Напомним, что в ноябре 2024 года Кабинет министров уволил заместителя министра образования и науки Украины Евгению Смирнову, которая курировала именно дошкольное образование. Она работала на этой должности с июня 2023 года.