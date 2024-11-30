"Конкури, псоти, берелки, ворожіння": какие тайны хранят Андреевские вечерницы на Галичине

День святого Андрея Первозванного в Украине теперь отмечают 30 ноября. А накануне парни и девушки собираются на Андреевские вечерницы. Вместе дебоширят, шутят и гадают.

24 Канал в рубрике "Скажи мне по-галицки" расскажет, как происходят такие традиционные забавы на Галичине. И как они звучат на галицкой гваре.

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Что на галицкой гваре означают "псоти, васериця і конкури"

У десятой подборке имеем для вас немного прекрасных галицких традиций на Андреевских забавах. Ведь по сей день в Украине сохранились девичьи гадания и мальчишеские псоты.

забава – вечірка;

псо́ти – збитки;

На таких посиделках маланки обычно гадают на суженого. Но можно увидеть и конку́ры и услышать даже различные бздуры и вици.

маланка – молода дівчина;

здиба́тися – зустрітися;

бзду́ра – дурниця;

віц – жарт, анекдот;

конку́ри – залицяння;

Маланки гадают на различных предметах. В частности, на берелках, васерице, люстре, гранадлях.

бере́лка – прикраса;

васериця – вода;

лю́стро – дзеркало;

гранадля – шпилька для волосся;



Девушки гадают на Андрея / фото со страницы Музея Гончара

И обязательно приговаривают, чтобы суженый был галантный, а не бесоватый или гринь.

бісова́тий – шалений;

гринь – дурень;

ґалантний – елегантний;

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А потом в разговорах немного закатывают ва́ргу и говорят, шо наворожили лучшего. Ну и ждут соответствующую атракцию и оферту.

ба́лак – розмова;

ва́рґа – губа;

атра́кція – взаємна привабливість;

офе́рта – пропозиція.

Ну а парни как парни после забав брались не так сначала за оферты, как за псоты: снимали ворота или калитки и несли во двор будущих невест.

А если вы не очень любите те все гадания и убытки, потому что думаете, шо это бздуры, ждите тогда на следующей неделе – к вам и вашим детям с подарками уже спешит Святой Николай.