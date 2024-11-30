"Конкури, псоти, берелки, ворожіння": какие тайны хранят Андреевские вечерницы на Галичине
День святого Андрея Первозванного в Украине теперь отмечают 30 ноября. А накануне парни и девушки собираются на Андреевские вечерницы. Вместе дебоширят, шутят и гадают.
24 Канал в рубрике "Скажи мне по-галицки" расскажет, как происходят такие традиционные забавы на Галичине. И как они звучат на галицкой гваре.
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Что на галицкой гваре означают "псоти, васериця і конкури"
У десятой подборке имеем для вас немного прекрасных галицких традиций на Андреевских забавах. Ведь по сей день в Украине сохранились девичьи гадания и мальчишеские псоты.
- забава – вечірка;
- псо́ти – збитки;
На таких посиделках маланки обычно гадают на суженого. Но можно увидеть и конку́ры и услышать даже различные бздуры и вици.
- маланка – молода дівчина;
- здиба́тися – зустрітися;
- бзду́ра – дурниця;
- віц – жарт, анекдот;
- конку́ри – залицяння;
Маланки гадают на различных предметах. В частности, на берелках, васерице, люстре, гранадлях.
- бере́лка – прикраса;
- васериця – вода;
- лю́стро – дзеркало;
- гранадля – шпилька для волосся;
Девушки гадают на Андрея / фото со страницы Музея Гончара
И обязательно приговаривают, чтобы суженый был галантный, а не бесоватый или гринь.
- бісова́тий – шалений;
- гринь – дурень;
- ґалантний – елегантний;
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А потом в разговорах немного закатывают ва́ргу и говорят, шо наворожили лучшего. Ну и ждут соответствующую атракцию и оферту.
- ба́лак – розмова;
- ва́рґа – губа;
- атра́кція – взаємна привабливість;
- офе́рта – пропозиція.
Ну а парни как парни после забав брались не так сначала за оферты, как за псоты: снимали ворота или калитки и несли во двор будущих невест.
А если вы не очень любите те все гадания и убытки, потому что думаете, шо это бздуры, ждите тогда на следующей неделе – к вам и вашим детям с подарками уже спешит Святой Николай.