В Раде подтвердили обсуждение замены министра образования и назвали кандидата на место Лисового

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что в парламенте рассматривают вопрос замены министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Одним из кандидатов на эту должность является действующий заместитель главы МОН Андрей Витренко.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax. Также Бабак уточнил, что на эту должность есть и другие кандидаты.

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Андрей Витренко может заменить Оксена Лисового на должности министра

Нардеп также добавил, что пока нет конкретики в этом вопросе. Бабак при этом не назвал фамилии других кандидатов.

Ранее нардеп Инна Совсун заявила, что на должность нового главы МОН рассматривают кандидатуру действующего заместителя министра – Андрея Витренко.

Об этом в своей странице на фейсбуке написала и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

А нардеп Ярослав Железняк ранее допускал, что во время вероятного переформатирования правительства потерять должность может и министр образования и науки Оксен Лисовой.

Отметим, что общественная инициатива "Дисергейт" обвинила заместителя министра образования и науки Украины, депутата Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации. Агентство "Интерфакс-Украина" обращалось к Витренко за комментарием, но не получило его.

Напомним, что Оксен Лисовой занял должность главы МОН 21 марта 2023 года. Витренко единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель.