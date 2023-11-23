Английский язык станет обязательным для изучения в детских садиках

На днях в парламенте согласовали в первом чтении законопроект о применении английского языка в Украине. Она получит статус одного из языков международного общения и станет обязательным в определенных областях.

Изменения в случае принятия документа в целом ожидают и дошкольников. Они обязательно будут учить английский язык еще в садике.

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Дошкольники обязательно будут изучать английский в садике

Такие изменения предусмотрены принятым за основу законопроектом. Документ, в частности, предлагает закрепить понятие использования и изучения английского языка в садиках.

Так, в случае принятия Закона о применении английского языка в Украине, детские садики должны обеспечить обязательное изучение английского для детей старшего дошкольного возраста.

В то же время, для детей раннего, младшего дошкольного и среднего дошкольного возраста должны обеспечить использование английского в образовательном процессе.

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Английский станет одним из языков международного общения в Украине