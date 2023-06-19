Шмигаль сделал важное заявление об изучении английского языка в Украине

В Украине растет потребность в людях, владеющих английским языком. Поэтому его изучение должно стать более доступным для украинцев.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль заявил: Украина открыта для мира. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливают и сотрудничество с международным сообществом.

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Изучение английского должно стать более доступным для украинцев

Этот вопрос премьер уже обсудил с должностными лицами Минцифры и Минкульта. Теперь чиновники готовят законопроект, который должен закрепить английский как язык международного общения. Также нарабатывают решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.

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После победы мы приступим к масштабному проекту восстановления Украины. Ожидаем приход ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать свой бизнес и создавать рабочие места,

– подчеркнул премьер.

По его словам, английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой зарплате. Эти преимущества должны получить и украинцы, они помогут утверждению Украины как регионального лидера.

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Как выучить английский язык самостоятельно

Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций. В частности:

поставьте цель;

найдите время;

определите систему;

окружите себя на английском;

говорите;

учите новые глаголы;

читайте вслух;

выбирайте бытовые темы;