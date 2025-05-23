Правительство согласовало перечень должностей, на которых требуется знание английского языка
- Правительство Украины утвердило перечень должностей в сфере образования и науки, на которых требуется обязательное владение английским языком.
- Изменения будут касаться должностей в вузах, колледжах, профтехах и научных учреждениях, включая руководителей, профессоров, ученых и других.
Правительство Украины утвердило перечень должностей в области образования и науки, на которых требуется обязательное владение английским языком. Правило касается, в частности, руководителей, ученых, преподавателей.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Кто должен обязательно знать английский язык
Владимир Зеленский, напомним, 26 июня 2024 года подписал закон о применении английского языка в Украине.
Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык.
Теперь правительство согласовало должности, претенденты на которые должны знать этот иностранный язык.
Утвержден в соответствии с ЗУ "О применении английского языка в Украине" перечень должностей в сфере образования и науки, претенденты на занятие которых обязаны владеть английским языком,
– сообщил Мельничук.
И добавил, что документ вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
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Каких должностей будут касаться изменения
Изменения будут касаться таких должностей:
- в вузах – заместителей руководителей, деканов, заведующих кафедрами, профессоров, ученых, руководителей международных подразделений;
- в колледжах – представителей из международного сообщества, руководителей отделов, работающих с иностранцами;
- в профтехах – методистов и администрации, которая отвечает за сотрудничество с другими странами;
- в научных учреждениях – заведующих аспирантурой, руководителей издательств, старших научных сотрудников и тому подобное.