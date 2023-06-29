Зеленский анонсировал программу осовременивания украинского образования

В Украине разрабатывается программа осовременивания национального образования и стимулирования развития науки. Ею занимается Кабмин.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде подчеркнул, что программа очень подробная. При этом заслуживает внимания.

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Зеленский анонсировал программу осовременивания образования

В этой программе много решений, заслуживающих обсуждения, считает Зеленский.

Образовательный раздел украинской доктрины должен быть максимально наработан. Каждый этап. Нация, которая хочет быть лидером, делает образование лидером,

– подчеркнул президент.

И добавил, что на сегодняшний день языком сотрудничества в мире является английский. Это язык глобального бизнеса, глобальной науки и глобального общения.

Украина будущего требует распространения английского языка, чтобы украинские интересы распространились по миру,

– акцентировал глава государства.

И сообщил, что сегодня внес в Раду соответствующую законодательную инициативу.

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