В украинских вузах значительно увеличилось количество аспирантов

В Украине за последние 2 года значительно увеличилось количество аспирантов в вузах. За время полномасштабной войны этот научный контингент вырос в 2,5 раза.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время встречи с представителями ОО "Прогрессивные".

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В Украине значительно увеличилось количество аспирантов в ЗВО

Винницкий отметил: если сравнить данные за 2021 и 2023 год, то увидим резкий рост количества аспирантов.

В 2021 году у нас во всей системе аспирантуры было 7656 аспирантов. По результатам 2023 года у нас в аспирантуре сейчас учится 18 835 аспирантов, –

уточнил чиновник.

И отметил, что в Украине увеличился научный контингент аспирантов за 2 года полномасштабного вторжения в 2,5 раза.

Винницкий также добавил, что остается лишь мечтать увидеть как многие аспиранты из вышеупомянутого количества дойдут до защиты.

Отметим, что аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации.

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