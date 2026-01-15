15 января, 11:54
Российский дрон повредил корпуса Львовской политехники
Основні тези
- Российский дрон атаковал Львов 15 января.
- В частности, повредил инфраструктуру Львовской политехники.
Утром 15 января российский ударный дрон атаковал Львов. В результате атаки повреждена инфраструктура Национального университета "Львовская политехника".
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение вуза в фейсбуке.
Смотрите также Во Львове "Шахед" повредил столетнюю церковь Ольги и Елизаветы – одно из самых высоких сооружений города
Какие последствия вражеской атаки на вуз?
Беспилотник типа "Шахед" попал в детскую площадку вблизи памятника Степану Бандере.
По предварительной информации, взрывной волной повреждено 15 окон в пятом учебном корпусе и еще одно окно – в шестом учебном корпусе Львовской политехники.
Смотрите также Бесстрашная львовская коммунальщица продолжила работать после попадания дрона
Что еще известно об атаке на Львов?
- Во Львове в результате атаки дронами пострадали 9 жилых домов, церковь святых Ольги и Елизаветы, школа №55, колледж и Львовская политехника.
- После атаки перекрыли несколько улиц, что повлекло изменения в движении общественного транспорта, в частности троллейбусов №27, №32 и №38.
Какой вуз на днях атаковали россияне?
- Россияне продолжают терроризировать Украину атаками. Под прицел попадают и учебные заведения.
- Ночью 13 января повредили Херсонский государственный университет.
- Всего в прошлом году более 340 учебных заведений в Украине были повреждены или уничтожены в этом году из-за полномасштабной войны, сообщили в ЮНИСЕФ.