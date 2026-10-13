Россияне нанесли удар по Ровенскому государственному гуманитарному университету
13 октября россияне атаковали Ровенский государственный гуманитарный университет. В результате вражеской атаки в учебном корпусе возник пожар.
Об этом в телеграм-канале сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.
Каковы последствия вражеской атаки
По предварительным данным, здание факультета музыкального искусства почти полностью сгорело. Пожар потушен, продолжается разбор завалов.
По информации учебного заведения, все студенты находились в укрытиях. Есть пострадавшие среди административных сотрудников университета.
Поврежденный корпус непригоден для обучения и требует восстановления. Пострадали также соседние учебные корпуса: в частности, выбиты окна. Полный масштаб повреждений уточняется,
– сообщил министр.
И добавил, что университет рассматривает возможность полностью перейти на дистанционное обучение до конца этой недели. В дальнейшем организация образовательного процесса будет определяться с учетом доступных помещений и безопасных локаций.
Наш приоритет – безопасность людей и обеспечение условий для продолжения обучения. Студенты и сотрудники университета должны получить необходимую поддержку. Россия продолжает целенаправленно атаковать учебные заведения,
– подчеркнул чиновник.
Что известно об атаке России на вузы и научные учреждения
- 28 сентября российский дрон совершил атаку на здание НАН Украины. Оно расположено недалеко от главного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.
- 2 сентября вражеские дроны атаковали учебные корпуса Национального университета пищевых технологий в Киеве. Они также расположены недалеко от КНУ.
- В вузе также на днях проверяли информацию о недопуске в укрытие студентов КНУ во время тревоги. Ее не подтвердили.