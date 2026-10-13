Россияне нанесли удар по Ровенскому государственному гуманитарному университету

13 октября россияне атаковали Ровенский государственный гуманитарный университет. В результате вражеской атаки в учебном корпусе возник пожар.

Об этом в телеграм-канале сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Каковы последствия вражеской атаки

По предварительным данным, здание факультета музыкального искусства почти полностью сгорело. Пожар потушен, продолжается разбор завалов.

По информации учебного заведения, все студенты находились в укрытиях. Есть пострадавшие среди административных сотрудников университета.

Поврежденный корпус непригоден для обучения и требует восстановления. Пострадали также соседние учебные корпуса: в частности, выбиты окна. Полный масштаб повреждений уточняется,

– сообщил министр.

И добавил, что университет рассматривает возможность полностью перейти на дистанционное обучение до конца этой недели. В дальнейшем организация образовательного процесса будет определяться с учетом доступных помещений и безопасных локаций.

Наш приоритет – безопасность людей и обеспечение условий для продолжения обучения. Студенты и сотрудники университета должны получить необходимую поддержку. Россия продолжает целенаправленно атаковать учебные заведения,

– подчеркнул чиновник.

Что известно об атаке России на вузы и научные учреждения