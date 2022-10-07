Все ли украинские школьники в этом году получили аттестаты об образовании

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт во время брифинга рассказал, что все украинские школьники в этом году получили аттестаты и табели после окончания соответствующих классов. При этом, по словам министра, есть победа образовательного фронта.

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Более 360 тысяч украинских детей получили свидетельство об окончании 9 класса, уточнил Шкарлетт. А 224 тысячи выпускников получили аттестат об окончании школы. И это, несмотря на то, что в начале марта более 670 тысяч детей находились за пределами Украины.

Какое количество украинских детей – за границей

В настоящее время за пределами Украины находится около 500 тысяч украинских детей. Больше всего наших земляков пошли в школы Польши, добавил Шкарлетт.

Также министр подчеркнул, что украинские чиновники совместно с европейскими работают над тем, чтобы украинский аттестат признавался в странах ЕС. Он убежден, что украинская образовательная система может интегрироваться в европейскую.

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Как учатся украинские дети за границей