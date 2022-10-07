Глава Минобразования Сергей Шкарлетт во время брифинга рассказал, что все украинские школьники в этом году получили аттестаты и табели после окончания соответствующих классов. При этом, по словам министра, есть победа образовательного фронта.
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Сколько школьников получили аттестаты
Более 360 тысяч украинских детей получили свидетельство об окончании 9 класса, уточнил Шкарлетт. А 224 тысячи выпускников получили аттестат об окончании школы. И это, несмотря на то, что в начале марта более 670 тысяч детей находились за пределами Украины.
Какое количество украинских детей – за границей
Также министр подчеркнул, что украинские чиновники совместно с европейскими работают над тем, чтобы украинский аттестат признавался в странах ЕС. Он убежден, что украинская образовательная система может интегрироваться в европейскую.
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Как учатся украинские дети за границей
- По данным Европейской комиссии, по состоянию на 1 сентября более 506 тысяч украинских детей-беженцев пошли в школы стран ЕС. В общей сложности ученики вместе с родителями выехали в 44 европейских страны, а также в США, Канаду, Австралию, Японию.
- Больше украинских детей учится в школах Польши. В этом учебном году порог польских школ перешагнули 185 тысяч украинских детей.
- В немецких школах сейчас учится около 180 тысяч детей. Эта цифра продолжает расти. Наши земляки тоже пошли учиться и в профессионально-технические училища.
- В Чехии в этом учебном году за парты местных школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев.
- Во Франции 1 сентября начали учебный год в местных школах 18 тысяч украинских школьников.