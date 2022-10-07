Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що усі українські школярі цього року отримали атестати та табелі після закінчення відповідних класів. У цьому, за словами міністра, є перемога освітянського фронту.

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Скільки школярів отримали атестати

Понад 360 тисяч українських дітей отримали свідоцтво про закінчення 9 класу, уточнив Шкарлет. А 224 тисячі випускників отримали атестат про закінчення школи. І це попри те, що на початку березня понад 670 тисяч дітей перебували за межами України.

Яка кількість українських дітей – за кордоном

Наразі за межами Україні перебуває близько 500 тисяч українських дітей. Найбільше наших земляків пішло до шкіл Польщі, додав Шкарлет.

Також міністр наголосив, що українські чиновники спільно з європейськими працюють над тим, аби український атестат визнавали у країнах ЄС. Він переконаний, що українська освітня система спроможна інтегруватись в європейську.

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Як вчаться українські діти за кордоном

  • За даними Європейської комісії, станом на 1 вересня понад 506 тисяч українських дітей-біженців пішли у школи країн ЄС. Загалом учні разом із батьками виїхали до 44 європейських країн, а також до США, Канади, Австралії, Японії.
  • Найбільше українських дітей вчиться у школах Польщі. Цього навчального року поріг польських шкіл переступили 185 тисяч українських дітей.
  • У німецьких школах зараз вчиться близько 180 тисяч українських дітей. Ця цифра продовжує зростати. Наші земляки також пішли вчитися й у професійно-технічні училища.
  • У Чехії цього навчального року за парти місцевих шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців.
  • У Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів.