Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що усі українські школярі цього року отримали атестати та табелі після закінчення відповідних класів. У цьому, за словами міністра, є перемога освітянського фронту.

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Понад 360 тисяч українських дітей отримали свідоцтво про закінчення 9 класу, уточнив Шкарлет. А 224 тисячі випускників отримали атестат про закінчення школи. І це попри те, що на початку березня понад 670 тисяч дітей перебували за межами України.

Яка кількість українських дітей – за кордоном

Наразі за межами Україні перебуває близько 500 тисяч українських дітей. Найбільше наших земляків пішло до шкіл Польщі, додав Шкарлет. Також міністр наголосив, що українські чиновники спільно з європейськими працюють над тим, аби український атестат визнавали у країнах ЄС. Він переконаний, що українська освітня система спроможна інтегруватись в європейську.

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Як вчаться українські діти за кордоном