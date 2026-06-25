Пробка, затор или затор: какое слово правильно использовать для описания ситуации на дорогах

Заторы на дороге знакомы едва ли не каждому водителю. Но задумывались ли вы, какое слово для обозначения этого явления соответствует нормам украинского языка?

Как правильно назвать автомобильную очередь на дороге, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Затор, корок или пробка – как говорить на украинском?

Крупные города сталкиваются с одной общей проблемой из-за значительного количества автомобилей каждое утро и каждый вечер – длинные автомобильные очереди. А вот в новостях и разговорах можно услышать несколько названий для этой ситуации: автомобильная пробка, затор, тянучка (тягнучка, тягучка) и затор. Какое из названий правильное на украинском языке?

Нам часто приходилось слышать: "Снова попал в пробку", и это выражение настолько привычно, что многие даже не задумываются, что здесь есть небольшая неточность.

Опираясь на словари и советы лингвистов, объясняем каждое значение слова.

"Корком" называют кору пробкового дуба, изделия из этой коры, которыми закупоривают бутылки, а также каблуки на обуви, которые можно назвать и каблуками, и корками.

называют кору пробкового дуба, изделия из этой коры, которыми закупоривают бутылки, а также каблуки на обуви, которые можно назвать и каблуками, и корками. "Пробка" имеет немало значений: кора; изделие из коры; название заглушки; препятствие для чего-либо; один из электрических предохранителей.

имеет немало значений: кора; изделие из коры; название заглушки; препятствие для чего-либо; один из электрических предохранителей. "Тягучка", а не "тянучка/тягнучка" – это мягкая, тягучая конфета, изготавливаемая из молока и сахара.

а не "тянучка/тягнучка" – это мягкая, тягучая конфета, изготавливаемая из молока и сахара. "Затор" – искусственное препятствие или скопление людей, транспорта, создающее препятствие движению. Это самое точное определение для описания скопления автомобилей на дороге.

А синонимом для него является слово – пробка.

Поэтому следует говорить:

Из-за аварии на мосту образовался затор.

В утренний час пик город сковали заторы.

Чтобы обойти затор, водитель выбрал другой маршрут.

Про "пробку" по-закарпатски: смотрите видео

В народной речи можно услышать ещё одно меткое слово — "тягнучка" / "тянучка", которые являются русизмами, а на украинском языке правильная форма – "тягучка". Так, посредством образного сравнения называют медленное и утомительное движение транспорта, когда автомобили не стоят полностью, но продвигаются очень медленно. Например:

На выезде из города образовалась настоящая тягучка.

Из-за ремонта дороги водители несколько километров ехали в тягучке.

Поэтому, если речь идет о скоплении автомобилей, украинский язык предлагает точные и благозвучные слова – "затор " и "пробка". А "корок" лучше оставить для бутылки.