5 слов, которых вы никогда не слышали: что означает багателизировать, бабруна, скруха и другие

Существует немало словарей украинского языка, в которых зафиксированы слова, которые сейчас используют мало, редко, или совсем забыли. Но они настолько интересны, что их стоит возродить.

Никто не может знать все слова языка, а в украинском языке их более 250 тысяч. Но есть настолько интересные слова, о которых вы не слышали, но их стоит привлечь к речи. О них рассказывает 24 Канал, ссылаясь на @show_rami.

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Самые редкие слова украинского языка

Современный образованный человек применяет 6 – 9 тысяч слов. Но словарный запас зависит от профессии, круга общения и профессиональной терминологии. Настоящие мастера слова могут оперировать словарем до 20 тысяч, как вот Иван Франко.

Однако, этнографы и филологи, которые составляли словари, зафиксировали десятки тысяч слов, которых, возможно, вы никогда не слышали.

Предлагаем проверить свои знания с этой пятеркой слов:

"Бабруна" – жук солнышко. А еще можно ласкательно – бабрунька, бабруська, бабриночка. Странное название для насекомого, как и "стрекозы" на украинском.

"Багателізувати!" – преуменьшать, недооценивать, пренебрегать. Его в произведениях любил использовать Иван Франко.

"Блюзнірство" – насмешливое отношение к чему-то уважительному.

"Скруха" – тяжелое, гнетущее состояние. Может быть и сочувствие и сострадание. А вот в выражении "сокрушение сердца" означает тоже, что "муки совести".

"Порцеляна" – название керамического изделия из особого сорта глины (на русском – фарфор)

Знаете ли вы эти слова: смотрите видео

Вот как эти слова, можно встретить в литературе:

"Розкопки могил здавались поетові [Т. Шевченкові] блюзнірством, знущанням із слави народу" (Життя і творчість Т. Г. Шевченка);

"Як мене давила скруха І рятунку не було?" (Михайло Старицький);

"Валя з неприхованою скрухою дивилася на Стахурського. Марії немає!" (Юрій Смолич);

"Коли гості зайшли в їдальню, в них розбіглися очі. Столи угиналися від срібла, порцеляни і квітів" (Ірина Вільде, Сестри).

Думаю, что еще немало слов вас могут удивить, можно изучать их из диалектов, как вот Полтавского.

Исследуйте собственный язык, обогащайте словарик и говорите красиво!