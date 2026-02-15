"Бажаю здоров'я" или "зичу здоров'я": как правильно здороваться

Почти каждый день есть какая-то возможность поздравить кого-то с праздником. И среди слов приветствия мы, бывает, сомневаемся говорить – "бажати" или "зичити" всех благ.

Какое слово лучше употреблять при пожеланиях – "бажаю" или "зичу", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

"Бажаю здоров'я" или "зичу здоров'я" – как правильно?

С чем у вас ассоциируется фраза – "бажаю здоров'я"?

Для многих представителей конкретной профессии, а именно военных – это устоявшаяся форма приветствия – "Бажаю здоров'я, пане майор!"

А для других – это часть пожеланий, которые мы говорим кому-то, когда поздравляем с праздником. Но есть ли слова "бажаю" и "зичу" взаимозаменяемыми?

В современном украинском языке существует несколько формул пожелания здоровья, и каждая имеет свой оттенок, среди них – "бажаю" и "зичу".

"Бажаю здоров'я" Это устоявшаяся и нейтральная формула, которая соответствует литературной норме. Она уместна в ежедневном общении, официальных выступлениях, поздравлениях. Словари фиксируют ее как современный стандарт.

Слово "бажати" означает стремиться к чему-то, хотеть, иметь желание, а еще выражать пожелания в поздравлениях.

"Зичу здоров'я". Слово "зичити" означает "искренне желать", "дарить на словах", выражать пожелания чего-либо. Употребление этого выражения имеет архаичный оттенок, оно звучит торжественно и поэтично. В фольклоре и старых текстах "зичити" часто встречается как формула доброжелательности. Сегодня его можно использовать для стилистической окраски – в тостах, поэзии, народных песнях.

Ресурс "Словопедия" сравнивает эти слова "зичу = бажаю" в значении "выражать пожелания" – "Щиро бажаю (зичу) вам успіху!".

Только "бажати" передает смысл "хотеть, стремиться" – "Один у другого питаєм... Нащо живем? Чого бажаєм?" (Тарас Шевченко).

А измененная форма "Будьте здоровы" / "Будь здоров" тоже форма пожелания. По Словарю украинского языка (СУМ), это скорее формула прощания, чем реакция на чихание, то впоследствии она приобрела и другой смысл.

Обе формы – правильные, но имеют разные стилистические оттенки. "Бажаю здоров'я" – современная норма, а "зичу здоров'я" – поэтическая архаика, которая добавляет искренности и торжественности.