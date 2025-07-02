"Коррупциогенная ловушка": курс военной подготовки для студентов могут сделать необязательным

В новом учебном году в украинских вузах должны ввести преподавание курса базовой военной подготовки для студентов. Проходить его будут второкурсники.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий считает, что этот курс не должен быть обязательным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.UA.

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Будет ли базовая военная подготовка для студентов обязательной

Чиновник убежден, что заставить 120 тысяч студентов-второкурсников обязательно проходить курс БЗВП, который сейчас предусмотрен, – это "не вариант".

Что мы будем делать с такой реальностью, когда большое количество людей (я говорю о тысячах), захотят откупиться от БЗВП: "Я не хочу – не могу по разным причинам, а давай, уважаемый господин инструктор, запишешь меня, и вот тебе 100 баксов". И это будет общенациональная проблема,

– отметил заместитель министра.

И добавил, что государство так создает "коррупциогенную ловушку".

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Законопроект с изменениями уже зарегистрировали

Чиновник также уточнил, что на сегодня уже зарегистрировали законопроект, который отменяет базовую общую военную подготовку для студентов как обязательную часть учебного процесса. Вместо него предусмотрели курс "Основы национального сопротивления". В новом курсе продолжительность теоретической части не изменится.

Однако все остальное должно существенно измениться и будет изменено в ближайшее время,

– сообщил Винницкий.

Нардеп Инна Совсун при этом считает, что государство должно обратить внимание и на коммуникацию с обществом по внедрению курса БЗВП для студентов.