Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький вважає, що цей курс не має бути обов'язковим. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZN.UA.

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Чи буде базова військова підготовка для студентів обов'язковою

Посадовець переконаний, що примусити 120 тисяч студентів-другокурсників обов'язково проходити курс БЗВП, який нині передбачений, – це "не варіант".

Що ми будемо робити з такою реальністю, коли велика кількість людей (я говорю про тисячі), захочуть відкупитися від БЗВП: "Я не хочу – не можу з різних причин, а давай, шановний пане інструкторе, запишеш мене, і ось тобі 100 баксів". І це буде загальнонаціональна проблема,

– зауважив заступник міністра.

І додав, що держава так створює "корупціогенну пастку".

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Законопроєкт зі змінами вже зареєстрували

Посадовець також уточнив, що на сьогодні вже зареєстрували законопроєкт, який скасовує базову загальну військову підготовку для студентів як обов'язкову частину навчального процесу. Замість нього передбачили курс "Основи національного спротиву". У новому курсі тривалість теоретичної частини не зміниться.

Однак все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу,

– повідомив Винницький.

Нардеп Інна Совсун при цьому вважає, що держава має звернути увагу і на комунікацію із суспільством щодо впровадження курсу БЗВП для студентів.