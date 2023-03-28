Украинцам предлагают 5 грантов для бесплатного обучения в иностранных вузах

UNICEF предлагает украинцам получить пять популярных европейских грантов для обучения. Благодаря им у украинской молодежи будет возможность получить образование в университетах за рубежом.

Многих студентов или выпускников школ сейчас волнует вопрос, смогут ли они для обучения за границей уехать за пределы Украины. Раньше мы рассказывали, что говорят юристы.

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Гранты для обучения в вузах за границей

Недавно UNICEF предлагает украинцам получить европейские гранты для обучения в иностранном вузе. Их будет 5, в том числе:

Chevening – это программа для магистров, которую финансирует британское правительство Стипендия покрывает обучение и позволяет познавать культуру Соединенного Королевства. Набор обучения начинается в августе.

– это программа для магистров, которую финансирует британское правительство Стипендия покрывает обучение и позволяет познавать культуру Соединенного Королевства. Набор обучения начинается в августе. Fulbright – это программа для студентов, преподавателей и учёных. Она поддерживается правительством США. Кроме обучения есть возможность для исследований. Заявки можно подать до 16 мая.

– это программа для студентов, преподавателей и учёных. Она поддерживается правительством США. Кроме обучения есть возможность для исследований. Заявки можно подать до 16 мая. Eiffel Excellence Scholarship – программа финансируется французским правительством. Она создана для обучения магистров и докторантов в любой области знаний. Набор открывают осенью. Принять участие могут магистры в возрасте до 25 лет, докторанты – до 30 лет.

– программа финансируется французским правительством. Она создана для обучения магистров и докторантов в любой области знаний. Набор открывают осенью. Принять участие могут магистры в возрасте до 25 лет, докторанты – до 30 лет. Swiss Government Excellence Scholarships – эта программа также для магистров и докторантов. Ее финансирует швейцарское правительство. Предлагается два типа стипендий – исследовательские и художественные. Набор начинается в начале августа.

– эта программа также для магистров и докторантов. Ее финансирует швейцарское правительство. Предлагается два типа стипендий – исследовательские и художественные. Набор начинается в начале августа. Holland Scholarship – программа поддерживается правительством Нидерландов. Студенты могут получить степень бакалавра или магистра. Конечный срок подачи заявки – 1 мая и 1 июня 2023 года.

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К слову, программа Erasmus+ также развивает сотрудничество между странами, обеспечивая обмен студентов и преподавателей по всему миру. В этом году финансирование увеличено для помощи украинцам. Подробности – читайте в статье.

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