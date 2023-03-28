Багатьох студентів чи випускників шкіл зараз хвилює питання, чи зможуть вони для навчання за кордоном виїхати за межі України. Раніше ми розповідали, що це кажуть юристи.

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Гранти для навчання в вишах за кордоном

Нещодавно UNICEF пропонує українцям отримати європейські гранти на навчання в іноземному виші. Їх буде 5, зокрема:

Chevening – це програма для магістрів, яку фінансує британський уряд. Стипендія покриває навчання та дає можливість пізнавати культуру Сполученого Королівства. Набір на навчання починається у серпні.

– це програма для магістрів, яку фінансує британський уряд. Стипендія покриває навчання та дає можливість пізнавати культуру Сполученого Королівства. Набір на навчання починається у серпні. Fulbright – це програма для студентів, викладачів і вчених. Вона підтримується урядом США. Окрім навчання, є можливість для досліджень. Заявки можна подати до 16 травня.

– це програма для студентів, викладачів і вчених. Вона підтримується урядом США. Окрім навчання, є можливість для досліджень. Заявки можна подати до 16 травня. Eiffel Excellence Scholarship – програма фінансується французьким урядом. Вона створена для навчання магістрів і докторантів у будь-якій галузі знань. Набір відкривають восени. Взяти участь можуть магістри віком до 25 років, докторанти – до 30.

– програма фінансується французьким урядом. Вона створена для навчання магістрів і докторантів у будь-якій галузі знань. Набір відкривають восени. Взяти участь можуть магістри віком до 25 років, докторанти – до 30. Swiss Government Excellence Scholarships – ця програма також для магістрів і докторантів. Її фінансує швейцарський уряд. Пропонується два типи стипендій – дослідницькі й мистецькі. Набір починається на початку серпня.

– ця програма також для магістрів і докторантів. Її фінансує швейцарський уряд. Пропонується два типи стипендій – дослідницькі й мистецькі. Набір починається на початку серпня. Holland Scholarship – програма підтримується урядом Нідерландів. Студенти можуть здобути ступінь бакалавра або магістра. Кінцевий термін подання заявки – 1 травня та 1 червня 2023 року.

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До слова, програма Erasmus+ також розвиває співпрацю між країнами, забезпечуючи обмін студентів та викладачів у всьому світі. На цей рік фінансування збільшено для допомоги українцям. Деталі – читайте у статті.

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