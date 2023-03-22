Ежегодно тысячи детей мечтают попасть в американскую или европейскую школу. Поэтому 24 Канал подготовил список бесплатных программ для обмена, которые действуют даже сейчас.

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Зачем создан международный обмен учеников? Главная цель таких программ – культурный обмен. Это означает, что школьники разных стран должны изучить культурные особенности жизни в другой стране – язык, быт, традиции, образование и другое.

К тому же это поможет практиковать иностранный язык со школьного возраста, позволит развить настоящие речевые навыки и приобрести культурный опыт. Отметим, что эти программы активны даже сейчас, несмотря на войну в Украине.

Какие бесплатные программы обмена для учащихся

FLEX

Это популярная программа для обмена учеников 8, 9 и 10-х классов, рожденных с 1 января 2006 года по 15 июля 2008 года. Также нужно хорошо владеть английским для уровня своего класса, отвечать требованиям визы J-1 и не находиться в США дольше 3 месяцев в течение последних 5 лет.

Продолжительность программы – 1 год, во время которого ребенок живет в американской семье и учится в одной из государственных школ США. Чтобы принять участие в отборе, нужно пройти онлайн тестирование по английскому языку, написать 3 произведения и заполнить анкету, затем пройти собеседование.

HMC Projects

Это ассоциация частных школ-пансионов Великобритании, позволяющей школьникам из Центральной и Восточной Европы учиться по программе, полностью или частично покрывающей расходы.

Программа рассчитана на старшеклассников в возрасте 16 – 17 лет. Отбор учащихся проходит в два этапа – тестирование на знание языка и интервью.

UWC

Это международная программа обмена для школьников 10 и 11 классов с частичным или полным финансированием. Школьник может попасть на обучение в один из 18 колледжей в Европе, Азии, Америке или Африке.

Ежегодно организация выбирает 10-20 талантливых украинских школьников, чтобы они смогли бесплатно учиться в престижных школах по всему миру и в будущем стать изменотворцами.

Конкурсный отбор включает в себя представление аппликационной заявки с двумя рекомендательными письмами, прохождение собеседования через Skype, написание эссе, групповые дискуссии и решение кейсов.

Украина Global Scholars (UGS)

Это благотворительная организация, которая уже помогла 214 украинским талантливым ученикам старших классов из небогатых семей учиться в лучших школах-пансионатах и колледжах мира. Набирают учащихся 15 – 17 лет.

Со своей стороны студенты обязуются вернуться в Украину на 5 лет и внести значительный вклад в ее развитие. На программу можно отправиться до конца марта.

К слову, программа Erasmus+ также развивает сотрудничество между странами, обеспечивая обмен студентов и преподавателей по всему миру. В этом году финансирование увеличено для помощи украинцам. Подробности – читайте в статье.