От изучения английского до ИТ: бесплатные курсы для украинцев во время войны

Из-за полномасштабной войны многие украинцы потеряли работу или были вынуждены овладеть новыми навыками. Многие образовательные проекты предоставили украинцам бесплатный доступ к своим ресурсам.

24 Канал собрал список онлайн-платформ, вебинаров и курсов по разным темам – от психологии до IТ. Советуем добавить этот материал в закладки, чтобы иметь все под рукой.

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Бесплатные курсы и вебинары для украинцев

Ресурсы для изучения языков

LingQ – это онлайн-ресурс, открывающий премиум-аккаунт для украинцев (доступно 24 языка). Для активации необходимо написать в поддержку.

– это онлайн-ресурс, открывающий премиум-аккаунт для украинцев (доступно 24 языка). Для активации необходимо написать в поддержку. uTalk – приложение по изучению наиболее употребительных слов любого из 149 языков доступен для украинцев бесплатно.

– приложение по изучению наиболее употребительных слов любого из 149 языков доступен для украинцев бесплатно. Engmova – это национальная экосистема изучения и тестирование уровня владения английским. На платформе можно получить доступ к тестированию для определения уровня владения английским и маркетплейсом сервисов обучения английскому языку.