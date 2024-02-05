Как правильно на украинском назвать бежевый цвет

В речи украинцев довольно часто могут встречаться суржиковые слова. При этом их замечают не все.

Все потому, что отдельные слова землякам могут казаться нормативными. Однако часто такие слова являются "языковым мусором".

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Как правильно на украинском будет бежевый цвет

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На этот раз рассказываем о распространенном слове "бєжевий".

Такое название одного из цветов можно часто услышать в речи украинцев. Однако слово "бєжевий" является суржиковым.

Этот светло-коричневый с кремовым оттенком цвет надо называть "бежевим" (укр.).

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Как правильно назвать цвета на украинском языке