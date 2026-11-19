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На платформе уже более 250 бесплатных карточек, которые помогают отработать правильные действия в ситуациях, с которыми ежедневно сталкиваются пользователи сети.

Почему важно заботиться об онлайн-безопасности?

Данные исследования цифровой и ИИ-грамотности показывают, что двое из трех пользователей интернета уже сталкивались с проблемами безопасности данных. А каждый четвертый вообще не защищает свои данные.

Мошенники рассчитывают, что в стрессовой ситуации человек действует автоматически. Наша задача – сделать правильную реакцию автоматической. Флеш-карточки построены на принципах активного запоминания и интервального повторения, поэтому правильное действие закрепляется и в критический момент срабатывает быстрее, чем паника– отметила генеральный директор "Дия.Образование" и менеджер совместных проектов Минцифры и Фонда "Восточная Европа" Руслана Коренчук.

Как работают флешкарты?

Идея заимствована из изучения языков: на одной стороне карточки – слово, на другой – перевод. Только вместо слов здесь представлены типичные онлайн-ситуации. Например:

человек, представившийся сотрудником банка, просит назвать код из SMS;

приложение "Фонарик" при установке запрашивает доступ к контактам и микрофону;

вам хочется выложить сторис с геолокацией в реальном времени;

вы потеряли телефон;

исчез мобильный интернет во время отключения света.

Вы обдумываете, как бы поступили, и оцениваете себя: "знаю" или "не знаю". Затем переворачиваете карточку: на обратной стороне четко указаны первые шаги, что нужно делать. Если вы не знали ответа, карточка появится позже еще раз, пока правильное действие не запомнится– говорят разработчики.

И добавляют: главная особенность формата – регулярное повторение: чем чаще вы перелистываете карточки, тем быстрее правильное действие всплывает само собой, без долгих раздумий. И в тот момент, когда придет настоящее сообщение от мошенников или уведомление о взломе аккаунта, вы будете действовать уверенно. А еще это игра для всей семьи: тяните карточки по очереди и проверяйте, кто лучше знает, как действовать.

Являются ли карточки частью экосистемы "Дия.Образование"?

Флеш-карточки основаны на материалах, которые уже есть на платформе: образовательные сериалы, "байты навыков", гайды и симуляторы. После каждого набора платформа покажет результат и посоветует, что посмотреть дальше, чтобы восполнить пробелы.

Так форматы дополняют друг друга:

есть 10 минут – посмотрите серию образовательного сериала;

есть 5 минут – выберите "байт навыков";

есть всего несколько секунд, например в очереди или в транспорте, – пролистайте флешкарту.

Флеш-карты доступны для авторизованных пользователей "Дия.Образование". Войдите в личный кабинет и попробуйте: osvita.diia.gov.ua.

"Дия.Образование" реализуется при поддержке Швейцарии в рамках Программы EGAP, которая осуществляется Фондом "Восточная Европа". Обновление платформы в 2023 году и интеграция инструментов искусственного интеллекта осуществляются Министерством цифровой трансформации при поддержке Google.org.