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На платформі вже понад 250 безоплатних карток, що допомагають відпрацювати правильні дії в ситуаціях, з якими щодня стикаються користувачі мережі.

Чому важливо дбати про онлайн-безпеку?

Дані Дослідження цифрової та ШІ-грамотності демонструють, що двоє з трьох користувачів інтернету вже стикалися з проблемами безпеки даних. А кожен четвертий узагалі не захищає свої дані.

Шахраї розраховують, що в стресі людина діє автоматично. Наше завдання – зробити автоматичною правильну реакцію. Флешкартки побудовані на принципах активного пригадування та інтервального повторення, тож правильна дія закріплюється і в критичний момент спрацьовує швидше за паніку– зазначила CEO Дія.Освіта та менеджерка спільних проєктів Мінцифри та Фонду Східна Європа Руслана Коренчук.

Як працюють флешкартки?

Ідею запозичили з вивчення мов: з одного боку картки слово, з іншого — переклад. Тільки замість слів тут поширені онлайн-ситуації. Наприклад:

людина, яка представилася працівником банку, просить назвати код із SMS;

застосунок «Ліхтарик» під час установлення просить доступ до контактів і мікрофона;

вам хочеться викласти сториз із геолокацією в реальному часі;

ви загубили телефон;

зник мобільний інтернет під час відключення світла.

Ви обдумуєте, як би вчинили, і оцінюєте себе: «знаю» чи «не знаю». Потім перегортаєте картку: на звороті чіткі перші кроки, що робити. Якщо ви не знали відповіді, картка з’явиться пізніше ще раз, доки правильна дія не запам’ятається– кажуть розробники.

І додають: головна особливість формату – регулярне пригадування: що частіше гортаєте картки, то швидше правильна дія спливає сама, без довгих роздумів. І в момент, коли надійде справжнє повідомлення від шахраїв чи сповіщення про злам акаунта, ви дієте впевнено. А ще це гра для всієї родини: тягніть картки по черзі й перевіряйте, хто краще знає, як діяти.

Чи картки частиною екосистеми Дія.Освіта?

Флешкартки спираються на матеріали, які вже є на платформі: освітні серіали, байти навичок, гайди й симулятори. Після кожного набору платформа покаже результат і порадить, що подивитися далі, щоб закрити прогалини.

Так формати доповнюють один одного:

маєте 10 хвилин — подивіться серію освітнього серіалу;

маєте 5 хвилин — оберіть байт навичок;

маєте лише кілька секунд, наприклад у черзі чи в транспорті, — перегорніть флешкартку.

Флешкартки доступні для авторизованих користувачів Дія.Освіта. Увійдіть в особистий кабінет і спробуйте: osvita.diia.gov.ua.

Дія.Освіта реалізується за підтримки Швейцарії в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Оновлення платформи у 2023 році та інтеграція ШІ-інструментів реалізуються Міністерством цифрової трансформації за підтримки Google.org.