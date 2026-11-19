Безпека онлайн / Magnific
Під час Місяця цифрової грамотності Дія.Освіта запускає новий формат навчання – флешкартки. Перша тема – "Кібергігієна та онлайн-безпека".
На платформі вже понад 250 безоплатних карток, що допомагають відпрацювати правильні дії в ситуаціях, з якими щодня стикаються користувачі мережі.
Чому важливо дбати про онлайн-безпеку?
Дані Дослідження цифрової та ШІ-грамотності демонструють, що двоє з трьох користувачів інтернету вже стикалися з проблемами безпеки даних. А кожен четвертий узагалі не захищає свої дані.
Шахраї розраховують, що в стресі людина діє автоматично. Наше завдання – зробити автоматичною правильну реакцію. Флешкартки побудовані на принципах активного пригадування та інтервального повторення, тож правильна дія закріплюється і в критичний момент спрацьовує швидше за паніку
Як працюють флешкартки?
Ідею запозичили з вивчення мов: з одного боку картки слово, з іншого — переклад. Тільки замість слів тут поширені онлайн-ситуації. Наприклад:
- людина, яка представилася працівником банку, просить назвати код із SMS;
- застосунок «Ліхтарик» під час установлення просить доступ до контактів і мікрофона;
- вам хочеться викласти сториз із геолокацією в реальному часі;
- ви загубили телефон;
- зник мобільний інтернет під час відключення світла.
Ви обдумуєте, як би вчинили, і оцінюєте себе: «знаю» чи «не знаю». Потім перегортаєте картку: на звороті чіткі перші кроки, що робити. Якщо ви не знали відповіді, картка з’явиться пізніше ще раз, доки правильна дія не запам’ятається
І додають: головна особливість формату – регулярне пригадування: що частіше гортаєте картки, то швидше правильна дія спливає сама, без довгих роздумів. І в момент, коли надійде справжнє повідомлення від шахраїв чи сповіщення про злам акаунта, ви дієте впевнено. А ще це гра для всієї родини: тягніть картки по черзі й перевіряйте, хто краще знає, як діяти.
Чи картки частиною екосистеми Дія.Освіта?
Флешкартки спираються на матеріали, які вже є на платформі: освітні серіали, байти навичок, гайди й симулятори. Після кожного набору платформа покаже результат і порадить, що подивитися далі, щоб закрити прогалини.
Так формати доповнюють один одного:
- маєте 10 хвилин — подивіться серію освітнього серіалу;
- маєте 5 хвилин — оберіть байт навичок;
- маєте лише кілька секунд, наприклад у черзі чи в транспорті, — перегорніть флешкартку.
Флешкартки доступні для авторизованих користувачів Дія.Освіта. Увійдіть в особистий кабінет і спробуйте: osvita.diia.gov.ua.
Дія.Освіта реалізується за підтримки Швейцарії в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Оновлення платформи у 2023 році та інтеграція ШІ-інструментів реалізуються Міністерством цифрової трансформації за підтримки Google.org.
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