Безопасность в школах усилят: Рада приняла Закон
- Верховная Рада Украины приняла закон, усиливающий меры безопасности в школах.
- Он предусматривает привлечение полиции охраны и установление технических средств защиты.
- Закон обязывает руководителей школ принимать комплекс мер для недопущения угроз ученикам и учителям и тому подобное.
Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах. Он усиливает безопасность в учебных заведениях и создает четкие правила для защиты учеников и педагогов.
Авторы документа отмечают, что сейчас в законодательстве нет четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Верховной Рады Украины.
Что изменится?
Закон, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для превентивных мер на территории и/или в помещениях школ. Все для уменьшения рисков, создания безопасной образовательной среды и сохранения материальной базы.
Так, учредителей и руководителей школ обяжут принимать комплекс мер для недопущения или прекращения угроз учеников и учителей. Это такие как:
ограждение территорий учебных заведений;
установка технических средств охраны и тревожной сигнализации для срочного вызова полиции;
определение правил пребывания посторонних лиц на территории школ, а соблюдение этих правил станет обязательным для всех.
Кроме того, руководители должны обеспечивать проведение профилактической работы с учениками, направленной на предотвращение правонарушений.
Закон формирует системный подход к охране школьного пространства, сохранения материальной базы и создания равных и безопасных условий для обучения детей по всей стране.
