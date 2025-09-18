Безпеку у школах посилять: Рада ухвалила Закон
- Верховна Рада України ухвалила закон, що посилює заходи безпеки у школах.
- Він передбачає залучення поліції охорони та встановлення технічних засобів захисту.
- Закон зобов'язує керівників шкіл вживати комплекс заходів для недопущення загроз учням та вчителям тощо.
Верховна Рада України ухвалила Закон про запровадження заходів безпеки у школах. Він посилює безпеку у закладах освіти та створює чіткі правила для захисту учнів і педагогів.
Автори документа зазначають, що зараз у законодавстві немає чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Верховної Ради України.
Що зміниться?
Закон, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для превентивних заходів на території та/або в приміщеннях шкіл. Усе задля зменшення ризиків, створення безпечного освітнього середовища та збереження матеріальної бази.
Так, засновників і керівників шкіл зобов'яжуть вживати комплекс заходів для недопущення або припинення загроз учнів і вчителів. Це такі як:
огородження територій закладів освіти;
встановлення технічних засобів охорони та тривожної сигналізації для термінового виклику поліції;
визначення правил перебування сторонніх осіб на території шкіл, а дотримання цих правил стане обов'язковим для всіх.
Крім того, керівники мають забезпечувати проведення профілактичної роботи з учнями, спрямованої на запобігання правопорушенням.
Закон формує системний підхід до охорони шкільного простору, збереження матеріальної бази та створення рівних і безпечних умов для навчання дітей по всій країні.
