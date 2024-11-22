Установят ограждения: кого не будут пускать на территорию школы

Безопасность школ в Украине усилят. Соответствующий законопроект о введении обязательных мер безопасности в учебных заведениях согласовал парламент в первом чтении.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Как будут создавать безопасную образовательную среду в школах и кого не будут впускать на территорию учебного заведения, читайте дальше.

Смотрите также Как учитель может зарабатывать больше благодаря педагогическим знаниям

Кого не будут пускать на территорию школы

В документе, который согласовали нардепы, прописали обязательные правила пребывания лиц на территории школы.

В частности, предлагают запретить пребывание на территории и в помещении учебного заведения лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Также на территорию учебного заведения не будут пускать граждан, которые имеют с собой опасные предметы и вещества.

Усилят и требования к охране школ. Так, к охране учебных заведений не будут привлекать лиц с непогашенной судимостью или тех, кто был осужден за насилие или буллинг.

Смотрите также Меры безопасности в школах усилят: Верховная Рада приняла важный законопроект

Что должны сделать руководители школ

Для создания безопасной среды руководители школ должны принять комплекс мер для предотвращения вреда участникам образовательного процесса, а именно:

разработать правила пребывания лиц на территории и в помещениях заведения;

обустроить территорию школы ограждениями;

установить технические средства для срочного вызова полиции.

На сегодня полиция охраны охраняет более 10 тысяч учебных заведений (что составляет 92,9% от общего количества) благодаря установлению "тревожной кнопки".