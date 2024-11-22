Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Як створюватимуть безпечне освітнє середовище у школах та кого не впускатимуть на територію закладу освіти, читайте далі.

Дивіться також Як вчитель може заробляти більше завдяки педагогічним знанням

Кого не впускатимуть на територію школи

У документі, який погодили нардепи, прописали обов'язкові правила перебування осіб на території школи.

Зокрема, пропонують заборонити перебування на території та в приміщенні закладу освіти осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Також на територію закладу освіти не пускатимуть громадян, які мають із собою небезпечні предмети та речовини.

Посилять і вимоги до охорони шкіл. Так, до охорони закладів освіти не залучатимуть осіб із непогашеною судимістю або тих, хто був засуджений за насильство чи булінг.

Дивіться також Заходи безпеки у школах посилять: Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт

Що повинні зробити керівники шкіл

Задля створення безпечного середовища керівники шкіл повинні вжити комплекс заходів для запобігання шкоди учасникам освітнього процесу, а саме:

розробити правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу;

облаштувати територію школи огорожами;

встановити технічні засоби для термінового виклику поліції.

На сьогодні поліція охорони охороняє понад 10 тисяч закладів освіти (що становить 92,9% від загальної кількості) завдяки встановленню "тривожної кнопки".