Безработные смогут пройти обучение в учебных заведениях

Правительство утвердило новый порядок, благодаря которому безработные смогут самостоятельно выбрать учебное заведение и пройти профессиональное обучение. Кроме того, их обеспечат и местожительством при получении образования.

Министр экономики Юлии Свириденко подчеркнула, что профессиональное обучение безработных будет происходить по принципу "деньги ходят за человеком". Она уверена, что это окажет положительное влияние на рынок труда и снизит количество безработных.

К теме Правительство назначило новую главу Украинского центра оценивания качества образования

По ее словам, безработные смогут самостоятельно выбирать учебное заведение для прохождения профессионального обучения. Кроме того, в случае необходимости могут предоставить место жительства на период обучения.

Также документ предусматривает, что зачисление в учебные заведения будет осуществляться на основании сертификатов.

Предполагается, что безработные могут выбрать место обучения у работодателя непосредственно на рабочем месте по индивидуальной форме обучения или путём стажировки. Это позволит сократить сроки обучения и затраты, а также адаптирует людей к рабочему месту.

Еще одним нововведением станет то, что работодатели смогут отбирать безработных, изъявивших желание пройти профессиональное обучение на рабочем месте или учиться по дуальной форме.

К слову, международный рейтинг UniRank назвал популярнейшие университеты Украины. Первое место занял Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Какие еще вузы вошли в 15 лучших – читайте в статье.