Джонсон получил высшее звание почетного доктора ЛНУ во Львове

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично получил звание доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко (Doctor Honoris Causa).

Об этом сообщил начальник Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий. Он напомнил, что звание друга Украины в ЛНУ присвоено еще в прошлом году, но сейчас Джонсон приехал получить его.

Смотрите также Джонсон прибыл во Львов: экс-премьер Британии почтил защитников и посетил центр реабилитации

Бывшему главе британского правительства еще в октябре прошлого года присвоили звание "Почетный доктор Львовского национального университета имени Ивана Франко". Сегодня он посетил университет, чтобы получить это почетное звание лично, а еще пообщался с ректорами университетов и студентами, которые учатся на Львовщине,

– отметил Максим Козицкий.



Борис Джонсон получил звание доктора Львовского университета / Фото с телеграммы Максима Козицкого



Вручил звание Джонсону ректор университета / Фото с телеграммы Максима Козицкого

Джонсон выступил перед студентами

По его словам, в своем выступлении Джонсон подчеркнул, что по возвращении в Великобританию снова будет настаивать на военной поддержке для Украины.

Также политик пообщался со студентами, обучающимися в университете.



Джонсон пообщался с украинскими студентами / Фото с телеграммы Максима Козицкого

В своей речи Джонсон пообещал и дальше поддерживать Украину / Фото с телеграммы Козицкого

Что это звание Doctor Honoris Causa Это высшее почетное звание Львовского национального университета имени Ивана Франко, которое присваивают общественным, государственным и религиозным деятелям, политикам, ученым Украины и мира за значительный вклад в развитие науки, образования, культуры и духовности.

Что этому предшествовало

Еще 4 октября 2022 года Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко" выдающемуся британскому политику, великому другу Украины, премьер-министру Великобритании (2019 – 02022) Борису Джонсону.

До этого британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета и выразил надежду в ближайшем будущем посетить ЛНУ им. Ивана Франко.

В мае он записал видеообращение Львовскому национальному университету имени Ивана Франко, в котором выразил благодарность за удостоение его почетного звания "Doctor Honoris Causa".

, что Борис Джонсон прибыл во Львов из Киева 9 сентября В городе Льва экслидер Британии почтил память украинских героев, а также посетил центр реабилитации.