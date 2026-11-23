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Украинский музыкант и журналист Рами Аль-Шаер напомнил, что вместо русского "брезговать" можно использовать украинские слова, которые точнее опишут ваши эмоции и нежелание.

Как сказать на украинском вместо "брезгувати"?

Русизм "брезгувати" до сих пор встречается в повседневной речи. Им описывают различные ситуации: когда человек испытывает отвращение к еде, не хочет прикасаться к грязным вещам или брезгливо относится к определенной работе. Из-за такой широкой сферы применения может показаться, что это универсальное слово, которому трудно найти замену.

Наиболее точными соответствиями русского "брезговать" будут именно "гидувати", "бридитися" и "гребувати". Их фиксируют украинские словари. В частности, словарь Бориса Гринченко приводит слово "бридитися" со значением "испытывать отвращение", а Словарь синонимов украинского языка объединяет эти три глагола как близкие по значению.

Однако в украинском языке есть немало глаголов, которые помогают точнее передать мысль или ощущение. В зависимости от ситуации можно использовать следующие эквиваленты:

Когда речь идет об отвращении или физической неприязни к чему-либо или кому-либо:

Гидувати – испытывать отвращение, неприязнь к кому-либо или чему-то. Например: "Я гидую їсти з чужого посуду". В "Словаре украинского языка" в 20 томах это значение подтверждает цитата Ивана Нечуя-Левицкого: "Я вже одвикла й од м'яса й навіть не можу його їсти, бо чогось гидую".

– испытывать отвращение, неприязнь к кому-либо или чему-то. Например: "Я гидую їсти з чужого посуду". В "Словаре украинского языка" в 20 томах это значение подтверждает цитата Ивана Нечуя-Левицкого: "Я вже одвикла й од м'яса й навіть не можу його їсти, бо чогось гидую". Бридитися – испытывать отвращение к кому-либо или к чему-то. Например: "Вона бридиться торкатися брудного посуду". Иван Франко употребляет этот глагол в произведении "Украденное счастье": "бридиться ним". А Лина Костенко пишет: "Бриджуся тобою, тля лопушана".

– испытывать отвращение к кому-либо или к чему-то. Например: "Вона бридиться торкатися брудного посуду". Иван Франко употребляет этот глагол в произведении "Украденное счастье": "бридиться ним". А Лина Костенко пишет: "Бриджуся тобою, тля лопушана". Гидитися – испытывать отвращение, бридитися. Это слово также зафиксировано в словарях как диалектный эквивалент.

Среди других вариантов, которые приводит словарь синонимов к слову "гидувати", есть "збридити", "збриджувати", "згидувати", "згидовувати", "огидувати", "обридити". Они имеют свои особенности употребления, поэтому не всегда могут заменить друг друга в предложении.

Когда отвращение сопровождается заметной физической реакцией:

Иногда отвращение настолько сильное, что человек не может скрыть физическую реакцию на неприятный предмет или запах в мимике или движениях. В украинском языке есть отдельные слова и для таких реакций:

Кривитися – менять выражение лица, демонстрируя недовольство или отвращение. Например: "Він кривився від самого запаху ліків".

– менять выражение лица, демонстрируя недовольство или отвращение. Например: "Він кривився від самого запаху ліків". Морщитися – сжимать мышцы лица, образуя морщины, в частности из-за неприятного запаха, вкуса или вида. Например: "Дівчина зморщила носа від запаху зіпсованого молока".

– сжимать мышцы лица, образуя морщины, в частности из-за неприятного запаха, вкуса или вида. Например: "Дівчина зморщила носа від запаху зіпсованого молока". Відвертатися – поворачивать голову или взгляд в сторону, не желая смотреть на что-то неприятное. Например: "Вона відверталася від неприємного видовища".

– поворачивать голову или взгляд в сторону, не желая смотреть на что-то неприятное. Например: "Вона відверталася від неприємного видовища". Сахатися – резко отстраняться, отдаляться от кого-то или чего-то по какой-то причине – из-за страха, отвращения или неприязни. Например: "Він сахнувся від жаби".

Эти глаголы описывают именно внешнее проявление отвращения, а не само чувство в целом. Поэтому если человек морщится от запаха, это еще не означает, что он обязательно будет испытывать отвращение к чему-то, что его вызвало.

Когда человек пренебрежительно относится к чему-то или считает это недостойным себя:

Гребувати – испытывать отвращение к кому-то или чему-то; также относиться пренебрежительно, высокомерно, без уважения, пренебрегать кем-то или чем-то. В произведениях Александра Копиленко есть такая реплика: "Я розумію, ви гребуєте нашими харчами". А Владимир Кучер пишет о героине, которая "жодною роботою не гребує".

– испытывать отвращение к кому-то или чему-то; также относиться пренебрежительно, высокомерно, без уважения, пренебрегать кем-то или чем-то. В произведениях Александра Копиленко есть такая реплика: "Я розумію, ви гребуєте нашими харчами". А Владимир Кучер пишет о героине, которая "жодною роботою не гребує". Гордувати – относиться к кому-либо или чему-то с презрением, считать себя выше других. Например: "Не гордуй простими людьми".

– относиться к кому-либо или чему-то с презрением, считать себя выше других. Например: "Не гордуй простими людьми". Цуратися – держаться в стороне, избегать кого-то или чего-то. Также означает уклоняться от определенных дел, пренебрегать ими. Например: "Він не цурається чорної роботи". Такое выражение есть и в литературе: "А чи міг він цуратися чорної роботи?" – спрашивает в произведении "Время..." (Юрий Рыбак).

Как заменить слово "брезговать": смотрите видео от Рами Аль-Шаера

Интересно, что слово "цуратися" имеет немало литературных примеров. Леся Украинка употребляет его в драме "Руфин и Присцилла": "Юпітер не цурається з'явитись Серапісом в Єгипті чи Амоном". А в украинских пословицах есть меткое выражение: "Бідне на сорочку старається, а багатий і кожуха цурається".

Кстати, русизмы часто встречаются и тогда, когда мы говорим о положительных эмоциях. Например, вместо "восхищение" на украинском языке стоит говорить "захоплення", "замилування" или "зачудування". Что еще можно сказать, чтобы выразить восторг и не повторять русские языковые конструкции, читайте в материале "Освіта 24".

Как не ошибиться с выбором слова?

Чтобы правильно заменить русское "брезговать", нужно учитывать контекст:

испытываете физическое отвращение к еде, запаху или грязи – "гидуйте", "бридіться" ;

; относитесь к кому-то или чему-то с презрением – "гребуйте", "гордуйте" ;

; избегаете человека, вещи или определенной работы – "цурайтеся" ;

; хотите описать внешнюю реакцию на что-то неприятное – "кривіться", "морщіться", "сахайтеся", "відвертайтеся".

Например, вместо "Я брезгую такою їжею" можно сказать "Я гидую такою їжею" или "Мене бридить така їжа". А вместо "Він не брезгує жодною роботою" – "Він не гребує жодною роботою".

Украинский язык имеет достаточно собственных слов, чтобы передать и отвращение, и презрение, и нежелание иметь дело с чем-либо. Главное – правильно уловить оттенок значения и не утверждать, что "брезговать" невозможно перевести.