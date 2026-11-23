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Український музикант і журналіст Рамі Аль Шаєр нагадав, що замість російського "брезговать" можна використовувати українські слова, які точніше опишуть ваші емоції та небажання.

Як сказати українською замість "брезгувати"?

Росіянізм "брезгувати" досі трапляється в повсякденному мовленні. Ним описують різні ситуації: коли людина відчуває огиду до їжі, не хоче торкатися брудних речей або зневажливо ставиться до певної роботи. Через таку широку сферу вживання може здаватися, що це універсальне слово, якому важко знайти заміну.

Найточнішими відповідниками російського "брезговать" будуть саме "гидувати", "бридитися" та "гребувати". Їх фіксують українські словники. Зокрема, словник Бориса Грінченка наводить слово "бридитися" зі значенням відчувати огиду, а Словник синонімів української мови об'єднує ці три дієслова як близькі за значенням.

Однак українська має чимало дієслів, які допомагають точніше передати думку чи відчуття. Залежно від ситуації можна використати такі відповідники:

Коли йдеться про огиду або фізичну відразу до чогось чи когось:

Гидувати – відчувати огиду, відразу до когось або чогось. Наприклад: "Я гидую їсти з чужого посуду". У Словнику української мови у 20 томах це значення підтверджує цитата Івана Нечуя-Левицького: "Я вже одвикла й од м'яса й навіть не можу його їсти, бо чогось гидую".

– відчувати огиду, відразу до когось або чогось. Наприклад: "Я гидую їсти з чужого посуду". У Словнику української мови у 20 томах це значення підтверджує цитата Івана Нечуя-Левицького: "Я вже одвикла й од м'яса й навіть не можу його їсти, бо чогось гидую". Бридитися – відчувати огиду, відразу до когось або чогось. Наприклад: "Вона бридиться торкатися брудного посуду". Іван Франко вживає це дієслово у творі "Украдене щастя": "бридиться ним". А Ліна Костенко пише: "Бриджуся тобою, тля лопушана".

– відчувати огиду, відразу до когось або чогось. Наприклад: "Вона бридиться торкатися брудного посуду". Іван Франко вживає це дієслово у творі "Украдене щастя": "бридиться ним". А Ліна Костенко пише: "Бриджуся тобою, тля лопушана". Гидитися – відчувати огиду, бридитися. Це слово також зафіксоване як діалектний відповідник у словниках.

Серед інших варіантів, які наводить словник синонімів до слова "гидувати", є "збридити", "збриджувати", "згидувати", "згидовувати", "огидувати", "обридити". Вони мають свої особливості слововживання, тому не завжди можуть замінити одне одного в реченні.

Коли огиду супроводжує помітна фізична реакція:

Іноді відраза настільки сильна, що людина не може приховати фізичну реакцію від неприємного предмета чи запаху у міміці чи рухах. Українська має окремі слова й для таких реакцій:

Кривитися – змінювати вираз обличчя, демонструючи невдоволення або огиду. Наприклад: "Він кривився від самого запаху ліків".

– змінювати вираз обличчя, демонструючи невдоволення або огиду. Наприклад: "Він кривився від самого запаху ліків". Морщитися – стягувати м'язи обличчя, утворюючи зморшки, зокрема через неприємний запах, смак або вигляд. Наприклад: "Дівчина зморщила носа від запаху зіпсованого молока".

– стягувати м'язи обличчя, утворюючи зморшки, зокрема через неприємний запах, смак або вигляд. Наприклад: "Дівчина зморщила носа від запаху зіпсованого молока". Відвертатися – повертати голову або погляд убік, не бажаючи дивитися на щось неприємне. Наприклад: "Вона відверталася від неприємного видовища".

– повертати голову або погляд убік, не бажаючи дивитися на щось неприємне. Наприклад: "Вона відверталася від неприємного видовища". Сахатися – різко відсуватися, відсторонюватися від когось або чогось через страх, огиду чи неприязнь. Наприклад: "Він сахнувся від жаби".

Ці дієслова описують саме зовнішній прояв відрази, а не почуття загалом. Тому якщо людина кривиться від запаху, це ще не означає, що вона обов'язково гидуватиме всім, що його спричинило.

Коли людина зневажливо ставиться до чогось або вважає це негідним себе:

Гребувати – почувати огиду до когось або чогось; також ставитися зневажливо, гордовито, без поваги, нехтувати кимось або чимось. У творах Олександра Копиленка є така репліка: "Я розумію, ви гребуєте нашими харчами". А Володимир Кучер пише про героїню, яка "жодною роботою не гребує".

– почувати огиду до когось або чогось; також ставитися зневажливо, гордовито, без поваги, нехтувати кимось або чимось. У творах Олександра Копиленка є така репліка: "Я розумію, ви гребуєте нашими харчами". А Володимир Кучер пише про героїню, яка "жодною роботою не гребує". Гордувати – ставитися до когось або чогось із погордою, вважати себе вищим за інших. Наприклад: "Не гордуй простими людьми".

– ставитися до когось або чогось із погордою, вважати себе вищим за інших. Наприклад: "Не гордуй простими людьми". Цуратися – триматися осторонь, уникати когось або чогось. Також означає ухилятися від певних справ, гребувати ними. Наприклад: "Він не цурається чорної роботи". Такий вислів є і в літературі: "А чи міг він цуратися чорної роботи?" – запитує у творі "Час..." (Юрій Рибак).

Як замінити слово "брезгувати": дивіться відео від Рамі Аль Шаєра

Цікаво, що слово "цуратися" має чимало літературних ілюстрацій. Леся Українка вживає його у драмі "Руфін і Прісцілла": "Юпітер не цурається з'явитись Серапісом в Єгипті чи Амоном". А в українських прислів'ях є влучний вислів: "Бідне на сорочку старається, а багатий і кожуха цурається".

До речі, росіянізми часто трапляються і тоді, коли ми говоримо про позитивні емоції. Наприклад, замість "восхищение" українською варто казати "захоплення", "замилування" або "зачудування". Які ще слова допоможуть виразити захват і не повторювати російських мовних конструкцій, читайте в матеріалі Освіта 24.

Як не помилитися з вибором слова?

Щоб правильно замінити російське "брезговать", потрібно враховувати контекст:

відчуваєте фізичну огиду до їжі, запаху чи бруду – гидуйте, бридіться ;

; ставитеся до когось або чогось із погордою – гребуйте, гордуйте ;

; уникаєте людини, речі чи певної роботи – цурайтеся ;

; хочете описати зовнішню реакцію на щось неприємне – кривіться, морщіться, сахайтеся, відвертайтеся.

Наприклад, замість "Я брезгую такою їжею" можна сказати "Я гидую такою їжею" або "Мене бридить така їжа". А замість "Він не брезгує жодною роботою" – "Він не гребує жодною роботою".

Українська мова має достатньо власних слів, щоб передати і відразу, і зневагу, і небажання мати справу з чимось. Головне – правильно відчути відтінок значення і не стверджувати, що "брезгувати" неможливо перекласти.