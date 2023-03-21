"Байкер, бросивший бизнес": интересные факты о новом министре образования Оксене Лисовом

Новым министром образования и науки Украины официально стал Оксен Лисовой. Его назначение 21 марта согласовала Верховная Рада.

Оксен Лисовой – научный работник, воин и директор Малой академии наук. А менее известные и интересные факты о новом министре образования расскажет 24 Канал.

Интересные факты о новом министре образования Оксене Лисовом

Воин с рождения

Война с Россией для Оксена Лисового, по его словам, началась в 1972 году. Именно тогда задержали, а впоследствии на 11 лет арестовали его папу, известного диссидента, организатора украинского самиздата в 1960 – 1970-х годах Василия Лисового. Мама помогала семьям политзаключенных, поэтому мальчик рос среди обысков и допросов.

К слову, мать маленькой выжила в Голодоморе только потому, что старшие сестры, как и другие односельчане, выносили колоски с полей. За это они получили по 2,5 года заключения пишет "Освитория".

В 2022 году Оксен сам ушел добровольцем на фронт и почти год сражается в составе 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.

"Вызов национализму"

Из Института педагогики Веру Лисову уволили за возложение цветов к памятнику Шевченко. Из издательства "Научная думка" – за слишком пылкие слова к юбилею Леси Украинки. В 1970-е она ходила в вышиванке – это расценивалось как вызов и признак национализма.

Учительская династия

Обычно родителей господина Оксена упоминают только как диссидентов. Но даже отец, философ и правозащитник после ссылки смог найти работу только в сельской школе, где сам когда-то учился, – Великодмитровской школе на Киевщине. Почти вся жизнь матери Оксена Лисового также связана со школой. Она работала в Киеве учительницей украинского языка и литературы, пока из-за репрессий ему не запретили преподавать.

Сам Оксен уже с 17 лет вел художественные кружки при школах, как тренер учил фехтовать в скаутской организации "Сич", историческом клубе КНУ имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянском коллегиуме.

Высшее образование – под вопросом

Потомкам политзаключенных мешали получить высшее образование. Сестру, несмотря на знания, шесть раз "срезали" на экзаменах. Сам Оксен уже после реабилитации отца начал получать высшее образование в Киевском государственном институте культуры.

Бросил бизнес ради науки

На странице МАН в соцсетях есть интересная информация: в 23 года Оксен Лесной занялся бизнесом. Автозаправочную станцию открыл на заемные у родителей 200$, и в дальнейшем она стала прибыльной. Но потом пошел в науку. В 2012 году Оксен Лесной защитил кандидатскую философскую антропологию и философию культуры. В том же году стал лауреатом Госпремии Украины в сфере образования. А в 2021 году получил почетное звание "Заслуженный работник образования Украины".

Байкер

Оксен Лесной имеет разнообразные спортивные увлечения и навыки: фехтование, стрельба из рекурсивного и лонгбоу лугов. А еще в мирное время каждое лето вместе со своими двумя сыновьями ездит кататься в Карпаты в Пилипец-байкпарк на трассы, известные как байкерские. Речь идет не о мотоциклах, а о горных велосипедах, для которых здесь проложены экстремальные профессиональные дорожки и проводятся соревнования.

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