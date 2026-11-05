"Брусчатка": как правильно назвать каменное покрытие на украинском языке
Когда речь заходит о вымощенной камнем улице, дорожке или дворе, в разговорах нередко можно услышать слово "брущатка". Оно кажется вполне привычным, однако имеет русское происхождение, а в украинском языке есть собственный эквивалент.
Объясняем, как правильно называть каменное мощение на украинском языке, со ссылкой на "Горох".
"Брущатка" – как сказать на украинском?
Русские слова по-прежнему встречаются в повседневной речи украинцев, даже когда для них давно существуют исконно украинские аналоги. Часто мы привыкаем к определенному названию и не задумываемся, откуда оно взялось и действительно ли оно нужно украинскому языку.
Даже когда речь идет об обычной городской улице, в речи может появиться русское название ее покрытия – "брущатка".
Русское "брусчатка" образовано от слова "брус", которое есть и в украинском языке: "брус" – четырехгранный кусок дерева или другого материала.
Впрочем, название покрытия другое – "бруківка", которое тоже образовано от слова "брук": "Старинная бруківка сохранилась на центральной площади города".
- "Бруківка" – это слово обозначает дорогу или улицу, вымощенную камнем. А еще – это материал для мощения улиц, камни в форме брусков.
В украинском языке есть и слово "брук". Оно означает дорогу или улицу с каменным покрытием. От него образовалось слово "бруківка".
Обратите внимание! Гуляя по городу, мы часто описываем его улицы и площади, но и здесь можно наткнуться на языковые ловушки: "фонарь", "крыша", "достопримечательность". Больше точных украинских слов для описания городских пейзажей ищите на сайте в нашей статье.
Слово "брук" пришло в украинский язык из немецкого через польское посредничество. Польское bruk означает каменное покрытие дороги, а глагол brukować – мостить, вымощать. От него образовалось украинское "брукувати" – мостить улицу или дорогу камнем, а также существительное "бруківка".
Обратите внимание на интересную языковую связь: "брук" родственен немецкому Brücke – "мост". Поэтому в качестве синонима встречается слово "мостовая".
Интересно! Слово "брущатка" все же зафиксировано в украинских словарях. Словарь украинского языка в 11 томах объясняет его как материал для мощения улиц – камни в форме брусков, а в разговорном значении – "бруківку", вымощенную таким материалом. В СУМ-20 слово имеет пометку "редко".
Итак, если речь идет о каменном покрытии улицы, двора или дорожки, лучше выбирать украинские слова "бруківка" или "брук". А "брущатку" оставьте для русского языка.
И еще: что касается выражения "выложить брущатку", то можно сказать – "вимостити бруківкою" или "викласти бруківку".
Хотя мощеные дороги представляют сложность для автомобилистов и дам на высоких тонких каблуках, но знать их украинское название точно нужно.
Высокие каблуки и брусчатка – несовместимы / Magnifik
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Интересные факты о брусчатке и мощеных дорогах в Украине
1. Каменные дороги появились еще в древности. Мощение улиц камнем практиковалось в древних цивилизациях. Особенно известными стали римские дороги, часть которых сохранилась до наших дней. Их строили так основательно, что отдельные участки служат уже почти две тысячи лет.
2. В Украине сначала мостили улицы деревом. В Киеве археологи находили остатки деревянной мостовой XI–XII веков. Такое покрытие называли мостинцем. Камень начал постепенно вытеснять дерево, ведь он был долговечнее и лучше выдерживал нагрузки.
3. В Каменце-Подольском нашли брусчатку XVIII века. В 2016 году во время археологических исследований на Польском рынке обнаружили старую каменную мостовую. Согласно историческим сведениям, еще в 1760 году Стефан Маковецкий позаботился о мощении площади камнем и установке фонарей. Особенно интересно, что между камнями археологи нашли обломки трубок, кофейных чашек и керамики – предметы, которыми пользовались жители города несколько веков назад.
4. Львов начал мостить улицы еще в XV веке. Исторические документы свидетельствуют, что уже в 1452 году на площади Рынок было каменное покрытие. Для укладки брусчатки существовала отдельная профессия – брукарь. Мастера подбирали камни, выравнивали их и создавали прочное покрытие для городских улиц.
5. Черновцы сохранили значительные участки исторической брусчатки. В городе есть десятки улиц с каменным покрытием. Общая протяженность таких участков, по опубликованным данным, превышает 16 километров. Брусчатка стала одной из характерных черт исторической городской среды.
6. Старую брусчатку можно найти под асфальтом. Во многих украинских городах во время ремонта дорог обнаруживают старинную каменную мостовую. В прошлом асфальт нередко укладывали прямо поверх старой брусчатки, не разбирая ее. Поэтому под современным дорожным покрытием иногда сохраняются настоящие исторические слои.
7. Брусчатку изготавливали из различного камня. Для мощения использовали гранит, базальт, песчаник и другие прочные породы. Камень мог быть округлым, колотым или обработанным в форме небольших кубиков. От способа обработки зависели внешний вид дороги, удобство передвижения и долговечность покрытия.