"Брущатка": як правильно назвати кам’яне покриття українською

Як сказатии українською "брущатка"? / Фото Мagnific.
Коли йдеться про вимощену каменем вулицю, доріжку чи подвір'я, у розмовах нерідко можна почути слово "брущатка". Воно здається цілком звичним, однак має російське походження, а українська мова пропонує власний відповідник.
Пояснюємо, як правильно називати кам’яне мощення українською, з посиланням на "Горох".
"Брущатка" – як сказати українською?
Російські слова й далі трапляються в повсякденному мовленні українців, навіть коли для них давно є питомі українські відповідники. Часто ми звикаємо до певної назви й не замислюємося, звідки вона прийшла та чи справді потрібна українській мові.
Навіть коли йдеться про звичайну міську вулицю, у мовленні може з’явитися російська назва її покриття – "брущатка".
Російське "брусчатка" утворилося від слова "брус", яке є і в українській мові: "брус" – чотиригранний шматок дерева або іншого матеріалу.
Втім, назва покриття інша – "бруківка", яка теж утворена від слова "брук": "Старовинна бруківка збереглася на центральній площі міста".
- Слово "бруківка" позначає дорогу або вулицю, вимощену камінням. А ще – це матеріал для брукування вулиць, камені у формі брусків.
Є в українській мові й слово "брук". Воно означає дорогу або вулицю з кам’яним покриттям. Від нього утворилося слово "бруківка".
Зверніть увагу! Гуляючи містом, ми часто описуємо його вулиці та площі, але й тут можна натрапити на мовні пастки: "фонарь", "криша", "достопримечательность". Більше влучних українських слів для опису міських краєвидів шукайте у нашій статті.
Слово "брук" прийшло в українську мову з німецької через польське посередництво. Польське bruk означає кам'яне покриття дороги, а дієслово brukować – мостити, вимощувати. Від нього утворилося українське "брукувати" – мостити вулицю чи дорогу каменем, а також іменник "бруківка".
Зверніть увагу на цікавий мовний зв'язок: "брук" споріднений з німецьким Brücke – "міст". Тому як синонім зустрічаємо слово "мостова".
Цікаво! Слово "брущатка" все ж зафіксоване в українських словниках. Словник української мови в 11 томах пояснює його як матеріал для брукування вулиць – камені у формі брусків, а в розмовному значенні – бруківку, вимощену таким матеріалом. У СУМ-20 слово має позначку "рідко".
Отже, якщо говоримо про кам'яне покриття вулиці, подвір'я чи доріжки, краще обирати українські слова "бруківка" чи "брук". А "брущатку" залиште для російської мови.
І ще: замість "викласти брущатку" можна сказати – "вимостити бруківкою" або "викласти бруківку".
Хоч бруковані дороги є непростими для автомобілістів та панянок на високих тонких підборах, але знати їхню українську назву точно треба.
Високі підбори і бруківка – несумісні / Magnifik
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Цікаві факти про бруківку та бруковані дороги в Україні
1. Кам'яні дороги з'явилися ще в давнину. Мощення вулиць каменем використовували в стародавніх цивілізаціях. Особливо відомими стали римські дороги, частина яких збереглася до наших днів. Їх будували так ґрунтовно, що окремі ділянки служать уже майже дві тисячі років.
2. В Україні спочатку мостили вулиці деревом. У Києві археологи знаходили залишки дерев'яного мощення XI–XII століть. Таке покриття називали мостинцем. Камінь почав поступово витісняти дерево, адже був довговічнішим і краще витримував навантаження.
3. У Кам'янці-Подільському знайшли бруківку XVIII століття. У 2016 році під час археологічних досліджень на Польському ринку виявили старе кам'яне мощення. За історичними відомостями, ще 1760 року Стефан Маковецький подбав про вимощення площі каменем та встановлення ліхтарів. Особливо цікаво, що між камінням археологи знайшли уламки люльок, кавових чашок і кераміки – речі, якими користувалися мешканці міста кілька століть тому.
4. Львів почав мостити вулиці ще в XV столітті. Історичні документи свідчать, що вже 1452 року кам'яне покриття було на площі Ринок. Для укладання бруківки існувала окрема професія – брукар. Майстри підбирали каміння, вирівнювали його та створювали міцне покриття для міських вулиць.
5. Чернівці зберегли значні ділянки історичної бруківки. У місті є десятки вулиць із кам'яним покриттям. Загальна протяжність таких ділянок, за оприлюдненими даними, перевищує 16 кілометрів. Бруківка стала однією з характерних рис історичного міського середовища.
6. Стару бруківку можна знайти під асфальтом. У багатьох українських містах під час ремонтів доріг відкривають давнє кам'яне мощення. У минулому асфальт нерідко клали просто поверх старої бруківки, не розбираючи її. Тому під сучасним дорожнім покриттям іноді зберігаються справжні історичні шари.
7. Бруківку виготовляли з різного каміння. Для мощення використовували граніт, базальт, пісковик та інші міцні породи. Каміння могло бути округлим, колотим або обробленим у формі невеликих кубиків. Від способу обробки залежали вигляд дороги, зручність пересування та довговічність покриття.
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