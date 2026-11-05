"Брусчатка": как правильно назвать каменное покрытие на украинском языке

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Объясняем, как правильно называть каменное мощение на украинском языке, со ссылкой на "Горох".

"Брущатка" – как сказать на украинском?

Русские слова по-прежнему встречаются в повседневной речи украинцев, даже когда для них давно существуют исконно украинские аналоги. Часто мы привыкаем к определенному названию и не задумываемся, откуда оно взялось и действительно ли оно нужно украинскому языку.

Даже когда речь идет об обычной городской улице, в речи может появиться русское название ее покрытия – "брущатка".

Русское "брусчатка" образовано от слова "брус", которое есть и в украинском языке: "брус" – четырехгранный кусок дерева или другого материала.

Впрочем, название покрытия другое – "бруківка", которое тоже образовано от слова "брук": "Старинная бруківка сохранилась на центральной площади города".

"Бруківка" – это слово обозначает дорогу или улицу, вымощенную камнем. А еще – это материал для мощения улиц, камни в форме брусков.

В украинском языке есть и слово "брук". Оно означает дорогу или улицу с каменным покрытием. От него образовалось слово "бруківка".

Обратите внимание! Гуляя по городу, мы часто описываем его улицы и площади, но и здесь можно наткнуться на языковые ловушки: "фонарь", "крыша", "достопримечательность". Больше точных украинских слов для описания городских пейзажей ищите на сайте в нашей статье.

Слово "брук" пришло в украинский язык из немецкого через польское посредничество. Польское bruk означает каменное покрытие дороги, а глагол brukować – мостить, вымощать. От него образовалось украинское "брукувати" – мостить улицу или дорогу камнем, а также существительное "бруківка".

Обратите внимание на интересную языковую связь: "брук" родственен немецкому Brücke – "мост". Поэтому в качестве синонима встречается слово "мостовая".

Интересно! Слово "брущатка" все же зафиксировано в украинских словарях. Словарь украинского языка в 11 томах объясняет его как материал для мощения улиц – камни в форме брусков, а в разговорном значении – "бруківку", вымощенную таким материалом. В СУМ-20 слово имеет пометку "редко".