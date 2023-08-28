На очную учебу возвращается полмиллиона учеников: имеют ли все школы укрытие

В Украине продолжается оснащение укрытий в учебных заведениях. Больше всего оборудованы хранилища на Западе Украины.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что именно западные регионы очень многое сделали в этом плане. Менее всего оснащены регионы, где продолжаются активные боевые действия.

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Оборудованы ли учебные заведения Украины укрытиями

Лисовой уточнил, что самая плохая ситуация в таких областях как Луганская, Донецкая область, а также Запорожье. Там, где часть территорий оккупирована, безусловно, укрытий нет.

Министр также рассказал, что выделенные 1,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий в школах распределили между регионами по соответствующему коэффициенту в зависимости от уровня рисков и опасностей.

На сегодня 67% учебных заведений обеспечены укрытиями, 75% из них – именно школы,

– акцентировал глава МОН.

Министр также рассказал, что в новом учебном году в учебные заведения на очную учебу вернутся около 500 тысяч детей.

И добавил, что в некоторых общинах на Харьковщине будет очное обучение.

В Харькове, по его словам, скорее всего школьники не будут учиться оффлайн.

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Там есть эксперимент с обучением в метро, это достаточно неполноценное обучение, хотя мы понимаем, что общины ищут различные выходы из этой ситуации,

– отметил Лисовой.

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