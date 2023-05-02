Обязательная очная учеба и отчисления учеников из школ: в сети ходят два фейка

По сети распространяется информация о переводе учеников на дистанционную форму обучения. Также о том, что родителей заставляют выбирать очное обучение для детей, чтобы не закрыли школы.

Однако эти слухи являются ложью. Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

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В сети распространили два "учебных" фейка

Она уточнила: неправдивой является информация о том, что во время анкетирования обязывают выбирать на следующий год очную учебу. Мол, в противном случае школу закроют. По словам чиновницы, ни одно учебное заведение не намеренны закрывать. Поэтому родителям следует выбирать ту форму обучения для ребенка, которую считают правильной.

Каждая школа будет иметь на каждой параллели и очные, и дистанционные классы. Школы с укрытиями будут работать в своих зданиях, школы без них – в зданиях соседней школы с укрытием,

– рассказала Буйневич об учебе в Одессе.

Еще одна ложь, которую распространили в сети: "Всех детей, которые за границей, отчислят из школы, если они не приедут на очное обучение". Эту информацию чиновница также опровергла. По ее словам, без заявления родителей ребенка из школы не отчислят.

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Буйневич советует родителям не доверять слухам, а черпать информацию из проверенных источников.

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