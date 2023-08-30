Безопасность диктует условия: в каком формате будут работать школы Украины

1 сентября ученики в Украине снова сядут за парты своих учебных заведений или будут учиться дистанционно. Все зависит от безопасности региона.

Заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив заявил в эфире телемарафона, что в Украине функционирует 13 тысяч школ. 7,5 тысячи с нового учебного года будут работать оффлайн.

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В каком формате будут работать школы Украины

Еще около 3,8 тысяч школ будет работать в смешанном формате, ведь в них укрытие не позволяет поместить учеников и учителей одновременно.

По причинам безопасности около 2,5 тысяч школ будут работать дистанционно. И здесь важно организовать качественное обучение в этих школах,

– заявил Сташков.

И добавил, что есть учебные заведения, переместившиеся с оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей на подконтрольную Украине территорию.

1 сентября они начнут работать дистанционно, в том числе для учеников с ТОТ, которых в Украине – 70 тысяч, – добавил чиновник.

Рассказал и о тех учебных заведениях, которые не могут принять учеников на очное обучение даже имея укрытие. Это школы, расположенные на прифронтовых территориях.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима" , которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

В отдельных школах, по словам Сташкива, невозможно обустроить укрытие в помещении, его нужно строить с нуля. Однако это очень дорого и долго. Обустройство одного такого хранилища стоит 30 миллионов гривен.

В этом году государство выделило 1,5 миллиарда гривен для строительства укрытий. Мы ожидаем, что значительное количество школ будет обустроено новыми полноценными укрытиями,

– резюмировал чиновник.

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Как будут учиться учащиеся с 1 сентября в Украине