Как будут учиться украинские ученики за рубежом, на ВОТ и школьники-переселенцы: объяснение МОН

Министерство образования и науки Украины пытается вернуть к полноценному очному обучению как можно больше учеников. В частности там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Однако не забывают и о дистанционном образовании, которое приобрело популярность. В целом МОН – за безопасность, сохранение связи с детьми на оккупированных территориях и за рубежом и восстановление доступа к качественному очному образованию.

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МОН будет способствовать внедрению качественного дистанционного образования

В центре всех изменений, по словам чиновников, – дети и их будущее.

Поэтому еще одна наша цель – внедрение качественного дистанционного образования, которая отвечает потребностям каждой категории учащихся: дети на ВОТ, дети за рубежом и дети, которые не имеют доступа к очному образованию. Наша задача – для всех этих категорий детей предложить образование, которое соответствует их потребностям и условиям, в которых они находятся,

– объясняют в ведомстве.

Поэтому все образовательные политики направят именно на это. Так Минобразования Украины прокомментировало возможные изменения в сфере образования в случае принятия проекта приказа № 850 "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине".

Для детей, которые учатся дистанционно и не имеют доступа к очному образованию, мы строим укрытия и обеспечиваем их автобусами для подвоза в школы с укрытием,

– отметили в МОН.

И добавили, что для детей со статусом ВПО и школьников за рубежом качество образования, социализация на новом месте и возможность получать украинское образование без дополнительной нагрузки в иностранных школах – приоритет.

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Как будут учиться ученики на ТОТ

В Минобразования при этом отмечают, что делают все возможное, чтобы для детей на ВОТ создать безопасные условия и сохранить связи с украинской системой образования.

Мы предложим индивидуальный подход с педагогическим патронажем, когда учителя, зная ситуацию конкретного ребенка, формируют под него график обучения, применяя дистанционные технологии. Поскольку дети на ВОТ не могут полноценно посещать дистанционные уроки по одинаковому расписанию с детьми, которые находятся на контролируемой территории. Однако связь ученика с учителем является крайне важной,

– объясняют в ведомстве.

И добавляют, что введение дистанционного формата обучения во время пандемии и его продолжение после начала полномасштабной войны были вынужденными и крайне важными шагами, которые помогли нам сохранить систему образования. Но дистанционное образование не может быть долгосрочной стратегией для государства.