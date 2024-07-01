Треть школьников на Львовщине могут перевести на дистанционное обучение

На Львовщине 41 тысячу учеников могут уже с начала нового учебного года перевести на дистанционный формат обучения. Это произойдет в случае, если правительство изменениями в постановление не предоставит разрешение на функционирование школ с определенным типом укрытий.

Речь идет о том, чтобы в учебных заведениях с укрытиями на первых или цокольных этажах использовать их как простейшие укрытия. Изменения должны произойти в тексте Постановления Кабмина №138 от 2017 года.

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Как будут учиться ученики на Львовщине

Во Львовской ОВА при этом отмечают важность возвращения детей к безопасному обучению в очном формате до конца 2024 года. Также – на необходимости модернизации образовательных учреждений для обеспечения полноценного обучения учащихся.

Глава Львовщины говорит, что 41 тысяча учеников – это почти 30% школ области.

Напомним, на обустройство укрытий в образовательных учреждениях Львова за учебный 2023-2024 год потратили около 42 миллиона гривен.

Где в Украине ученики и студенты будут учиться только оффлайн

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отмечал, что все учебные заведения, расположены к западу от Киева, должны работать только офлайн.

Такой формат должен заработать до сентября 2024 года.

Он уточнил, что в отдельных учебных заведениях придется получать образование в пределах двух смен или вечером.

Однако на сегодня для Кабмина и МОН очное обучение – огромный приоритет.