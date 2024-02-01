Учеников в Киеве могут перевести на дистанционное обучение

Школы в Киеве могут перевести на дистанционный формат работы. Это связано с ростом инфекционных заболеваний в столице.

Так, дети в Киеве болеют на 50% чаще, если сравнивать с предыдущей неделей. Городские власти призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

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Учеников в Киеве могут перевести на дистанционку

В КГГА просят не пускать детей в школы, если они имеют признаки инфекционного заболевания.

Оставляйте своего ребенка дома, даже если у него "легкий" насморк, особенно сейчас, когда из-за воздушных тревог дети часами вынуждены сидеть в укрытиях, распространяя заболевания,

– заявили в КГГА.

Руководительница департамента образования и науки Елена Фиданян призывает родителей быть ответственными.

Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы. Поэтому обращаюсь к родителям – будьте сознательными,

– подчеркнула чиновница.

Родителям также советуют вместе с детьми соблюдать правила личной гигиены, избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, положить в школьный рюкзак ребенку маску и тому подобное.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма" , якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

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