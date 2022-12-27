Руководитель управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк в эфире назвал дату старта второго семестра в школах города. При этом подтвердил, что ученики будут учиться очно.

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В большинстве львовских школ обучение стартует в 20 – х числах января. По словам чиновника, если не будет проблем с отоплением и светом, дети будут учиться в автономном режиме.

Мы не можем предсказать все, блекаут или еще что-то, но сейчас планируем так,

– уточнил Закалюк.

К слову начальник управления образования добавил, что в первом семестре в школах Львова состоялось 90% запланированных уроков. Остальные отменили из-за тревог.

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