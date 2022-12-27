Руководитель управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк в эфире назвал дату старта второго семестра в школах города. При этом подтвердил, что ученики будут учиться очно.
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Когда в школах Львова начнется второй семестр
В большинстве львовских школ обучение стартует в 20 – х числах января. По словам чиновника, если не будет проблем с отоплением и светом, дети будут учиться в автономном режиме.
Мы не можем предсказать все, блекаут или еще что-то, но сейчас планируем так,
– уточнил Закалюк.
К слову начальник управления образования добавил, что в первом семестре в школах Львова состоялось 90% запланированных уроков. Остальные отменили из-за тревог.
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Когда каникулы в школах Львова
- Андрей Закалюк рассказал, что каждая школа в городе самостоятельно определяла дату начала зимних каникул Как и количество дней, в течение которых ученики будут отдыхать.
- Часть школьников Львова будет отдыхать, например, 15 дней. Остальные будут на каникулах почти месяц.
- В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могут начаться с 31 декабря – и до середины января.