Керівник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк під час ефіру назвав дату старту другого семестру у школах міста. При цьому підтвердив, що учні вчитимуться очно.

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У більшості львівських шкіл навчання стартує у 20 – х числах січня. За словами чиновника, якщо не буде проблем з опаленням та світлом, діти вчитимуться офлайн.

Ми не можемо передбачити все, блекаут чи ще щось, але наразі плануємо так,

– уточнив Закалюк.

До слова, начальник управління освіти додав, що у першому семестрі у школах Львова відбулось 90% запланованих уроків. Інші скасували через тривоги.

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