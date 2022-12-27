Керівник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк під час ефіру назвав дату старту другого семестру у школах міста. При цьому підтвердив, що учні вчитимуться очно.
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Коли у школах Львова розпочнеться другий семестр
У більшості львівських шкіл навчання стартує у 20 – х числах січня. За словами чиновника, якщо не буде проблем з опаленням та світлом, діти вчитимуться офлайн.
Ми не можемо передбачити все, блекаут чи ще щось, але наразі плануємо так,
– уточнив Закалюк.
До слова, начальник управління освіти додав, що у першому семестрі у школах Львова відбулось 90% запланованих уроків. Інші скасували через тривоги.
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Коли канікули у школах Львова
- Андрій Закалюк розповів, що кожна школа у місті самостійно визначала дату початку зимових канікул. Як і кількість днів, протягом яких учні відпочиватимуть.
- Частина школярів Львова відпочиватиме, наприклад, 15 днів. Інші будуть на канікулах майже місяць.
- Загалом в одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня – і до середини січня.